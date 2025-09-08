ارتفاع جديد.. سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين وزير الحج والعمرة يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا ارتفاع ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان إلى 1954 قتيلاً ومصاباً بدء استقبال طلبات تراخيص الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة مقدونيا الشمالية محكمة كامبريدج توجه تهم القتل العمد للمتهم في قضية المبتعث القاسم التأمينات الاجتماعية تطلق منتج “جمعية GOSI” لتلبية احتياجات المتقاعدين توقعات الأرصاد لطقس الخريف السعودية تشارك المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي لمحو الأمية الموارد البشرية تطلق لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية
أعلنت الهيئة العليا للأمن الصناعي، بدء استقبال طلبات “تراخيص الحراسة الأمنية المدنية الخاصة” لافتتاح شركات أمنية مدنية خاصة، وذلك عبر منصة الهيئة (https://hcis.gov.sa/).
وتهدف الهيئة من هذه الخطوة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية الوطنية، من خلال تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإسهام بتعزيز جودة الخدمات في قطاع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وتأهيل العاملين فيه، وتنمية القدرات البشرية، وكفاءة الأداء وفق أعلى المعايير الأمنية والمهنية.