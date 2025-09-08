أعلنت الهيئة العليا للأمن الصناعي، بدء استقبال طلبات “تراخيص الحراسة الأمنية المدنية الخاصة” لافتتاح شركات أمنية مدنية خاصة، وذلك عبر منصة الهيئة (https://hcis.gov.sa/).

وتهدف الهيئة من هذه الخطوة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية الوطنية، من خلال تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإسهام بتعزيز جودة الخدمات في قطاع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وتأهيل العاملين فيه، وتنمية القدرات البشرية، وكفاءة الأداء وفق أعلى المعايير الأمنية والمهنية.