بدء الاشتراك في منتج صح بعائد 4.88%

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، عن انطلاق الجولة الادخارية التاسعة للعام 2025، ببدء فترة الاشتراك في إصدار شهر سبتمبر لمنتج صح للصكوك الحكومية والمخصص للأفراد في السعودية وذلك بنسبة عائد 4.88%.

بدء الاشتراك في منتج صح

وتبدأ فترة الاشتراك من الساعة 10 صباحاً، اليوم الأحد وتستمر حتى الساعة 3 مساءً يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر.

ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك صكا واحدا بقيمة 1000 ريال، والحد الأعلى 200 صك بقيمة 200 ألف ريال.

ويكون التخصيص يوم 16 سبتمبر الجاري، وتكون فترة الاسترداد من 21 إلى 24 سبتمبر، ويكون رد مبالغ الاسترداد يوم 29 سبتمبر الجاري.

ما هو منتج صح؟

ومنتج صح (صكوك حكومية)، عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال وزارة المالية ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، وهو منتج ادخاري مخصص للأفراد بعوائد مجزية يتم طرحه بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق).

بنسبة عائد % 4.88✅

تتاح غدًا فرصة الاشتراك في الجولة الادخارية التاسعة لـ #صح لشهر سبتمبر من خلال القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المعتمدة.

لا تفوّت الفرصة وابدأ ادخارك الآن #القرار_الصح_بيدك pic.twitter.com/dUzTQbbHbT — صح (صكوك حكومية) (@GovSukuk) September 6, 2025

والمنتج مخصص للسعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر 18 سنة، شرط أن يمتلك المشترك حساباً في إحدى المؤسسات المالية (شركة الأهلي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، والبنك السعودي الأول، وشركة الراجحي المالية).

يأتي منتج “صح” ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية السعودية 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية، والتوعوية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.