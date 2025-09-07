Icon

بدء الاشتراك في منتج صح بعائد 4.88% Icon خسوف كلي للقمر يشاهد في سماء السعودية.. الليلة Icon كثافة مرورية على طريق الملك فهد في الرياض Icon أمطار غزيرة على جازان تستمر حتى الـ9 مساء Icon وظائف شاغرة في شركة PARSONS Icon فيليز سارسفيلد بطلاً لـ كأس السوبر الأرجنتيني لكرة القدم Icon مايكروسوفت: انقطاعات في كابلات بالبحر الأحمر  Icon حرائق تلتهم مساحات شاسعة من الغابات في البرتغال وإسبانيا Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق Icon المدني يحذر: أمطار رعدية غزيرة على عدة مناطق حتى الخميس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لشهر سبتمبر الجاري

بدء الاشتراك في منتج صح بعائد 4.88%

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٥ صباحاً
بدء الاشتراك في منتج صح بعائد 4.88%
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، عن انطلاق الجولة الادخارية التاسعة للعام 2025، ببدء فترة الاشتراك في إصدار شهر سبتمبر لمنتج صح للصكوك الحكومية والمخصص للأفراد في السعودية وذلك بنسبة عائد 4.88%.

بدء الاشتراك في منتج صح

وتبدأ فترة الاشتراك من الساعة 10 صباحاً، اليوم الأحد وتستمر حتى الساعة 3 مساءً يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر.

قد يهمّك أيضاً
الأمطار تعيد الحياة إلى مزارع وبساتين ظهران الجنوب

الأمطار تعيد الحياة إلى مزارع وبساتين ظهران الجنوب

تعليم تبوك يستقبل المعلمين والمعلمات الجدد بالتهيئة المهنية

تعليم تبوك يستقبل المعلمين والمعلمات الجدد بالتهيئة المهنية

ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك صكا واحدا بقيمة 1000 ريال، والحد الأعلى 200 صك بقيمة 200 ألف ريال.

ويكون التخصيص يوم 16 سبتمبر الجاري، وتكون فترة الاسترداد من 21 إلى 24 سبتمبر، ويكون رد مبالغ الاسترداد يوم 29 سبتمبر الجاري.

ما هو منتج صح؟

ومنتج صح (صكوك حكومية)، عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال وزارة المالية ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، وهو منتج ادخاري مخصص للأفراد بعوائد مجزية يتم طرحه بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق).

والمنتج مخصص للسعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر 18 سنة، شرط أن يمتلك المشترك حساباً في إحدى المؤسسات المالية (شركة الأهلي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، والبنك السعودي الأول، وشركة الراجحي المالية).

يأتي منتج “صح” ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية السعودية 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية، والتوعوية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تترأس فريق العمل العربي للتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين
السعودية اليوم

السعودية تترأس فريق العمل العربي للتحضير لمؤتمر...

السعودية اليوم
السعودية تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين بفلسطين
أخبار رئيسية

السعودية تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائم الإبادة...

أخبار رئيسية
الجلاجل يبحث مع وزير الاتصالات السوري التعاون في مجال الصحة الرقمية
السعودية اليوم

الجلاجل يبحث مع وزير الاتصالات السوري التعاون...

السعودية اليوم
ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس
السوق

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس

السوق
ولي العهد يستقبل محمد بن زايد ويستعرضان العلاقات وتطورات الأحداث الإقليمية
السعودية اليوم

ولي العهد يستقبل محمد بن زايد ويستعرضان...

السعودية اليوم
السعودية تعزي وتتضامن مع أفغانستان في ضحايا الزلزال
السعودية اليوم

السعودية تعزي وتتضامن مع أفغانستان في ضحايا...

السعودية اليوم
خسوف كلي للقمر يشاهد في سماء السعودية.. الليلة
أخبار رئيسية

خسوف كلي للقمر يشاهد في سماء السعودية.....

أخبار رئيسية
الأخضر الشاب يتأهل لنهائيات العالم للكرة الطائرة الشاطئية
الرياضة

الأخضر الشاب يتأهل لنهائيات العالم للكرة الطائرة...

الرياضة