بدء تسجيل 54,052 قطعة عقارية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية

بدأ السجل العقاري اليوم، في استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ(54052) قطعة عقارية في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية.

وأوضح السجل أن التسجيل يشمل الأحياء التالية في محافظة الخرج: الريف، والصافي، وجزء من حي السهباء، ومناطق خاصة، والرحاب، والنسيم، والنفل، والتعاون، والندى، والرمال، والمنار، والثليماء، والقيروان، وأجزاء من حي الواحة، فيما تشمل الأحياء التالية في محافظة الدلم: جزء من حي العذراء ومنطقة عقارية مجاورة له، ومخطط 1149 ومنطقة عقارية مجاورة له، إضافة إلى جزء من مخطط 1160 بمحافظة المجمعة، وجزء من حي أم عنيق ومنطقة عقارية مجاورة له بحوطة سدير.

ويشمل التسجيل الأحياء التالية في مكة المكرمة: أجزاء من حي الخالدية، وجزء من حي الرصيفة، وجزء من حي السلامة، وحي العقبة، وجزء من حي الحمراء، وجزء من حي بدر، وجزء من حي العسيلة، وجزء من حي المقام، وجزء من حي بطحاء قريش، وجزء من حي النزهة، وحي الشهداء، وحي الزاهر، وجزء من حي الضيافة، وجزء من حي الحطيم، وجزء من حي معاد، وجزء من حي جرهم الجنوبي، وأجزاء من حي المسفلة، وأجزاء من حي التقوى، وحي المحمدية، وجزء من حي البيعة، وجزء من حي الروابي، وحي المرسلات، وجزء من حي الجامعة، وجزء من حي السنابل، وجزء من حي العزيزية، وأجزاء من حي العدل، وجزء من حي الخنساء، وجزء من حي المعابدة، وجزء من حي الروضة، وجزء من حي الأندلس، وجزء من حي ريع ذاخر، ومخطط تقسيم أرض عبدالله علي أحمد الهيج، ومخطط البوابة رقم 11، ومخطط جوهرة العسيلة، ومخطط تقسيم أرض المطلق والجفري (شارع الحج)، ومخطط البوقري، ومخطط قمة مكة، ومخطط امتداد ريع بخش 2، إضافةً إلى مخطط الحجيلي بعسفان بمحافظة الجموم.

وبين أن التسجيل يشمل الأحياء التالية بالمنطقة الشرقية في محافظة الخفجي: الشاطئ، والنزهة، والفيحاء، والريان، والدرة، والدوائر الحكومية، والروضة، والأمل، والملك فهد، والنهضة، والخالدية، والأندلس الشرقي، إضافة إلى حي الريان بمحافظة حفر الباطن.

وأكد السجل العقاري أن على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم 1 يناير 2026م، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري، مفيدًا أن تسجيل العقارات يتم من خلال منصة السجل العقاري (https://rer.sa/)، أو تطبيق السجل العقاري، ويمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، منوهًا بضرورة تسجيل العقارات خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

ويواصل السجل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، ويكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات، كما سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وتُحدد المناطق العقارية وفقًا لمعايير عدة وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.

