Icon

بدء تسجيل 59161 قطعة عقارية في منطقة الرياض ومحافظة جدة Icon وزارة الصناعة تعالج 524 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي Icon ضبط مقيم لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الإمام تركي الملكية Icon الصحة: بدء تقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية عبر تطبيق صحتي Icon الملاكم الأمريكي تيرينس كروفورد بطلًا للعالم في وزن فوق المتوسط Icon ألعاب الإنترنت تهدد الشباب والمراهقين بالاكتئاب والوحدة Icon تمارا السعودية تتجه للحصول على تمويل بقيمة 1.4 مليار دولار Icon المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث في منطقة الرياض Icon حساب المواطن: 4 خطوات للاستعلام عن حالة الاعتراض Icon تنبيه من هطول أمطار غزيرة على أضم والليث Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

بدء تسجيل 59161 قطعة عقارية في منطقة الرياض ومحافظة جدة

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٣ مساءً
بدء تسجيل 59161 قطعة عقارية في منطقة الرياض ومحافظة جدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن السجل العقاري اليوم، عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ(14508) قطع عقارية بمنطقة الرياض في محافظتي الزلفي والخرج، و(44653) قطعة عقارية بمنطقة مكة المكرمة في محافظة جدة.

ويشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة الزلفي: النهضة، مرخ، الفردوس، الدرعية، الفاروق، السيح، العزيزية، الأندلس، قرطبة، أحد، المنتزه، الازدهار، الملك سلمان، الياسمين، الخزامى، الواحة، كما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة الخرج: حي القطار، أجزاء من حي مشرفة، أجزاء من حي النخيل، أجزاء من حي السلمية، جزء من حي فرزان، جزء من حي العفجة، جزء من حي الرفايع، جزء من حي الرفاع، ويشمل التسجيل العيني الأول الأحياء التالية في محافظة جدة: الياقوت، اللؤلؤ، المنارات، الراية، النور، النجمة، العقيق، اليسر، بلدة ذهبان، المروج، ويجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم الخميس 18 ديسمبر 2025م، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري.

قد يهمّك أيضاً
الجدعان: السيطرة على إيران في صالح اقتصاد المنطقة

الجدعان: السيطرة على إيران في صالح اقتصاد المنطقة

وظائف شاغرة للسيدات لدى 3 شركات في الرياض

وظائف شاغرة للسيدات لدى 3 شركات في الرياض

بدء تسجيل 59161 قطعة عقارية

ودعا السجل العقاري ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري http://rer.sa، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل، ويجب على ملاك العقارات، تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري، وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

وأكّد السجل العقاري، أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.

وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

ويتم تحديد المناطق العقارية، وفقًا لمعايير عدة وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار، وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على مقيمين بحوزتهما أسلحة نارية في مكان عام بالرياض
السعودية اليوم

القبض على مقيمين بحوزتهما أسلحة نارية في...

السعودية اليوم
المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث في منطقة الرياض
السعودية اليوم

المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث...

السعودية اليوم
الشرطة تباشر واقعة اعتداء ومحاولة إركاب بالقوة في الرياض
السعودية اليوم

الشرطة تباشر واقعة اعتداء ومحاولة إركاب بالقوة...

السعودية اليوم
القبض على مقيمين لترويجهما 17 كجم من الشبو بالرياض
السعودية اليوم

القبض على مقيمين لترويجهما 17 كجم من...

السعودية اليوم
أمانة جدة تصدر وتجدد 7.850 شهادة صحية وتفحص 7.812 عينة غذاء
السعودية اليوم

أمانة جدة تصدر وتجدد 7.850 شهادة صحية...

السعودية اليوم
وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض
السعودية اليوم

وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في...

السعودية اليوم
درجات الحرارة.. الدمام الأعلى بـ46 مئوية والرياض 40 مئوية
السعودية اليوم

درجات الحرارة.. الدمام الأعلى بـ46 مئوية والرياض...

السعودية اليوم
ضبط 3 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الرياض
السعودية اليوم

ضبط 3 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الرياض

السعودية اليوم