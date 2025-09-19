Icon

بدء طرح سلسلة هواتف آيفون 17 اليوم

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٢٧ مساءً
بدء طرح سلسلة هواتف آيفون 17 اليوم
المواطن - فريق التحرير

يبدأ اليوم الجمعة توافر هواتف سلسلة آيفون 17 الجديدة في متاجر أبل في مختلف أنحاء العالم، مع بدء وصول الأجهزة التي تم طلبها عبر الحجز المسبق للعملاء.

وتشمل السلسلة هواتف: آيفون إير فائق النحافة، وآيفون 17 الأساسي، وآيفون 17 برو، وآيفون 17 برو ماكس.

وعادة ما يشهد يوم طرح هواتف آيفون الجديدة ازدحامًا شديدًا على متاجر أبل في أنحاء العالم، قد يصل إلى طوابير طويلة للغاية في بعض الدول.

مواصفات قوية

وتقول “أبل” إن الطراز الأساسي “آيفون 17” يتميز بشاشة أكثر سطوعًا ومقاومة للخدش، ويحتوي على كاميرا أمامية أفضل تُحسّن صور السيلفي الأفقية، بحسب “رويترز”.

ويقول المحللون إن سلسلة آيفون 17 قد تُمنح “أبل” دفعة حاسمة في نهاية العام من حيث حصتها السوقية وشحناتها في الصين -ثاني أكبر اقتصاد في العالم- والتي تأثرت هذا العام بشدة بالمنافسة من “شاومي”، و”هواوي”، وسط ضعف طلب المستهلكين.

وفي الأسابيع الثمانية الأولى من الربع الثالث، انخفضت شحنات “أبل” بنسبة 6%، وفقًا لبيانات من شركة كاونتربوينت ريسيرش صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع.

 

