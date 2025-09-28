بدء مرحلة التأهيل لمنافسات تراخيص أنشطة إنشاء وتملك وتشغيل شبكات توزيع الغاز الطبيعي

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
أعلنت وزارة الطاقة، بدء مرحلة تأهيل المتقدمين لمنافسات تراخيص أنشطة إنشاء وتملك وتشغيل شبكات توزيع الغاز الطبيعي في كل من؛ مدينة سدير للصناعة والأعمال، والمدينة الصناعية في الخرج، والمدن الصناعية الأولى والثانية والثالثة في جدة.
ودعت الوزارة الجهات المهتمة إلى التواصل معها، عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، للحصول على كراسة التأهيل، في موعد أقصاه 3 جمادى الأولى 1447هـ، الموافق 25 / 10 / 2025م، مُبيّنةً أن آخر موعد لاستقبال وثائق التأهيل هو 8 جمادى الآخرة 1447هـ، الموافق 29 / 11 / 2025م.
وأوضحت الوزارة أن المتأهلين سيُدعون لتقديم عروضهم الفنية في تاريخٍ لاحقٍ، وفقًا لأحكام نظام إمدادات الطاقة، ولائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله.
ويأتي إطلاق هذه المنافسات بالتزامن مع مشروع التوسعة الثالثة لشبكة الغاز الرئيسة، الذي سيسهم -بإذن الله -، في تحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل، وإحلال الغاز الطبيعي محله، في إطار رؤية المملكة 2030؛ بهدف تعظيم المنافع الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية، من الموارد البترولية.