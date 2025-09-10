بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بالبدء في إعادة تطوير وتحديث جامع الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله- بعنيزة.

ويشمل مشروع التطوير توسعة أطراف الجامع وتجهيز مرافقه والخدمات المساندة فيه وفق أعلى المواصفات والمعايير، بما يسهم في إعادة تأهيله واستدامته كمنارة علمية ودعوية في المنطقة، ويخدم الطلاب والدارسين وإقامة الدروس العلمية في بيئة تعليمية مناسبة ومهيأة.

وأكد سموه أن هذا المشروع يأتي ضمن الاهتمام والرعاية لبيوت الله، وتجسيدًا للدعم المتواصل من القيادة الرشيدة -أيدها الله- للمساجد في مختلف مناطق المملكة.

وبين سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل, أنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة تضم في عضويتها عدة جهات لمتابعة سير العمل في مشروع إعادة تطوير جامع الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله- لضمان الالتزام بالمواصفات المعتمدة، وتسريع وتيرة الإنجاز بشكل عاجل بما يليق بمكانة الجامع التاريخية والعلمية والدعوية.