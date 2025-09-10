بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة استقرار أسعار الذهب اليوم وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض ضبط أكثر من 14 مليون قرص إمفيتامين منقولة من لبنان لإحدى الدول عبر ميناء جدة
وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بالبدء في إعادة تطوير وتحديث جامع الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله- بعنيزة.
ويشمل مشروع التطوير توسعة أطراف الجامع وتجهيز مرافقه والخدمات المساندة فيه وفق أعلى المواصفات والمعايير، بما يسهم في إعادة تأهيله واستدامته كمنارة علمية ودعوية في المنطقة، ويخدم الطلاب والدارسين وإقامة الدروس العلمية في بيئة تعليمية مناسبة ومهيأة.
وأكد سموه أن هذا المشروع يأتي ضمن الاهتمام والرعاية لبيوت الله، وتجسيدًا للدعم المتواصل من القيادة الرشيدة -أيدها الله- للمساجد في مختلف مناطق المملكة.
وبين سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل, أنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة تضم في عضويتها عدة جهات لمتابعة سير العمل في مشروع إعادة تطوير جامع الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله- لضمان الالتزام بالمواصفات المعتمدة، وتسريع وتيرة الإنجاز بشكل عاجل بما يليق بمكانة الجامع التاريخية والعلمية والدعوية.