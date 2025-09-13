Icon

انفجار ضخم في مدريد وإصابة 25 شخصًا بينهم 3 بحالة حرجة Icon برازيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي لسماع صوت والده الراحل Icon وظائف إدارية شاغرة بـ فروع شركة EY Icon السعودية ترأس الدورة غير العادية الـ8 لمؤتمر منظمة الألكسو Icon 10 آلاف مستفيد من مساعدات مركز سلمان للإغاثة في بلدة الدورة بلبنان Icon تفاصيل جديدة بواقعة اعتداء أشخاص على آخر ومحاولة إركابه بالقوة في الرياض Icon فيتش تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا بسبب الاضطرابات السياسية Icon ضبط مخالف لتهريبه 69 كيلوجرامًا من القات المخدر بعسير Icon السعودية تشارك في اجتماع وزراء السياحة لمجموعة العشرين وقمة الاستثمار السياحي Icon موعد إيداع الدعم السكني لشهر سبتمبر الجاري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
نبرة الصوت مثالية للغاية كما لو أنه هنا

برازيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي لسماع صوت والده الراحل

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٦ مساءً
برازيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي لسماع صوت والده الراحل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

لم يتوقع دييغو فيليكس دوس سانتوس أن يسمع صوت والده الراحل مجددا، إلى أن أتاح له الذكاء الاصطناعي ذلك بشكل مبهر، جعله يصف الأمر قائلا: “نبرة الصوت مثالية للغاية، كما لو أنه هنا، تقريبا”.

وبعد أن توفي والده على نحو مفاجئ العام الماضي، سافر دوس سانتوس (39 عاما) إلى موطنه الأصلي البرازيل ليكون مع عائلته. وبعد عودته إلى منزله في إدنبره باسكتلندا، قال إنه أدرك أنه ليس لديه أي شيء “ُذكرني حقا بوالدي”. لكن كانت بحوزته رسالة صوتية أرسلها له والده من على سرير المرض في المستشفى.

قد يهمّك أيضاً
بـ4 ملايين ريال.. منشآت تنهي أول جولة ضمن مبادرة الاستثمار الجريء

بـ4 ملايين ريال.. منشآت تنهي أول جولة ضمن مبادرة الاستثمار الجريء

الخريف: القطاع الصناعي لم يتأثر بـ كورونا وهذه تفاصيل صنع في السعودية

الخريف: القطاع الصناعي لم يتأثر بـ كورونا وهذه تفاصيل صنع في السعودية

برازيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي

وفي يوليو، لجأ دوس سانتوس إلى تلك الرسالة الصوتية، وبمساعدة من شركة “إليفن لابز”، وهي منصة لتوليد الصوت بالذكاء الاصطناعي تأسست عام 2022، قام بتحميل الصوت وإنشاء رسائل جديدة بصوت والده، ومحاكاة محادثات لم يتسن لهما إجراؤها قط، مقابل رسوم شهرية تبلغ 22 دولارًا.

ويصدر صوت والده من التطبيق تماما كما كان يحدث في مكالماتهما الأسبوعية المعتادة، قائلا: “مرحبا يا بني، كيف حالك؟”، ويضيف: “أرسل لك قبلاتي. أحبك يا متسلط”، مستخدما اللقب الذي أطلقه عليه والده عندما كان صغيرا.

وكانت لدى عائلة دوس سانتوس المتدينة تحفظات في البداية على استخدامه للذكاء الاصطناعي للتواصل مع والده الراحل، إلا أنه يقول إن أفراد عائلته وافقوا لاحقا على قراره.

وتعكس تجربة دوس سانتوس اتجاها متزايدا لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ليس فقط لابتكار شخصيات رقمية تشبه الأشخاص الحقيقيين، ولكن لمحاكاة من ماتوا أيضا.

ومع تزايد الاحتياجات الشخصية المرتبطة بهذه التكنولوجيا وانتشارها على نطاق واسع، يحذر الخبراء من مخاطر أخلاقية وعاطفية تحملها، ويشيرون إلى ضرورة الحصول على موافقة من يتم تجسيدهم، وحماية البيانات، والنظر في الدوافع التجارية الكامنة وراء تطويرها.

وقد نمت سوق تقنيات الذكاء الاصطناعي المصممة لمساعدة الناس على التعامل مع ألم فقد الأحبة، والمعروفة باسم “تكنولوجيا الحزن”، بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية.

وبفضل شركات أميركية ناشئة مثل “ستوري فايل”، وهي أداة لصنع مقاطع فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للأشخاص تسجيل مقاطع لأنفسهم ليتم عرضها بعد الوفاة، و”هير أفتر إيه.آي”، وهو تطبيق يعتمد على الصوت ويُنشئ صورًا تفاعلية للمتوفين، يُسوّق لهذه التكنولوجيا على أنها وسيلة للتعامل مع الحزن وربما حتى للوقاية منه.

أسس روبرت لوكاسيو شركة “إتيرنوس” في عام 2024 بعد أن فقد والده. وهذه شركة ناشئة مقرها “بالو ألتو” تساعد الناس على تطوير توأم رقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويقول لوكاسيو إن أكثر من 400 شخص استخدموا المنصة منذ ذلك الحين لإنشاء صور تفاعلية بالذكاء الاصطناعي تجسدهم، باشتراكات تبدأ من 25 دولارا، لإنشاء حساب يسمح بأن تظل قصة حياة الشخص متاحة لأحبائه بعد وفاته.

وكان مايكل بومر، وهو مهندس وزميل سابق للوكاسيو، من أوائل من استخدموا “إتيرنوس” لإنشاء نسخة رقمية طبق الأصل من نفسه بعد أن علم بإصابته بمرض السرطان في مراحله الأخيرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 260 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان
السعودية اليوم

القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 260 كيلوجرامًا...

السعودية اليوم
عسير ترتدي حلّتها الخضراء في الخريف
السعودية اليوم

عسير ترتدي حلّتها الخضراء في الخريف

السعودية اليوم
إدانة عربية موسعة للهجوم الإسرائيلي على قطر: اعتداء آثم وسافر على السيادة
السعودية اليوم

إدانة عربية موسعة للهجوم الإسرائيلي على قطر:...

السعودية اليوم
خطيب المسجد الحرام: احذروا الإشاعات في وسائل التواصل فالكذب يهدد أمن المجتمعات
أخبار رئيسية

خطيب المسجد الحرام: احذروا الإشاعات في وسائل التواصل...

أخبار رئيسية
أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى الـ 9 مساءً
السعودية اليوم

أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى الـ...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة بـ شركة الخزف
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ شركة الخزف

حصاد اليوم
شاهد.. عاصفة تقتلع شجرة بمحايل عسير
السعودية اليوم

شاهد.. عاصفة تقتلع شجرة بمحايل عسير

السعودية اليوم