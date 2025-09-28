برشلونة يتجاوز سوسيداد بصعوبة وينتزع صدارة الدوري الإسباني من ريال مدريد ضبط 6267 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع وزير العدل: التشريع في السعودية يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية أرسنال يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الهلال يواجه ناساف الأوزبكي في الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا للنخبة مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 70% ارتفاع تسجيل براءات اختراع المكاتب الإقليمية في السعودية إنجاز غير مسبوق لأول سعودي يحصد تصنيف الإيكاو الدولي سكني يوضح آلية التعامل مع طلبات مستفيدي الضمان أضرار التدخين منها السكتة القلبية وتساقط الأسنان
عاد فريق برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم إلى قمة جدول الترتيب بفوز صعب على ضيفه ريال سوسيداد بنتيجة (2 – 1)، اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.
تقدم فريق سوسيداد بهدف ألفارو أودريوزولا في الدقيقة (31) من المباراة المقامة على ملعب لويس كومبانيس في “مونتجويك”، ورد برشلونة بهدفي جوليس كوندي وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين (43) و(59)، لينتزع ثلاث نقاط ثمينة.
ورفع برشلونة رصيده إلى (19) نقطة ليقفز للصدارة مستفيدًا من تعثر منافسه الأزلي فريق ريال مدريد الذي تجمد رصيده عند (18) نقطة بعد خسارة ثقيلة في الديربي أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة (2 – 5)، أمس، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
ويرفع هذا الفوز من معنويات برشلونة قبل المواجهة المرتقبة عندما يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بالمسابقة القارية.
أما ريال سوسيداد فقد تجمد رصيده عند (5) نقاط في المركز (17) بعدما تلقى خسارته الرابعة في الدوري هذا الموسم.