برعاية الملك سلمان.. انعقاد مؤتمر ومعرض الحج نوفمبر القادم 

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- تستضيف مدينة جدة خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر القادم فعاليات “مؤتمر ومعرض الحج” في نسخته الخامسة، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، تحت شعار: “من مكة إلى العالم”.

ويأتي انعقاد النسخة الخامسة امتدادًا للنجاحات التي حققتها النسخ السابقة للمؤتمر، حيث سجلت النسخة الرابعة حضورًا استثنائيًا تجاوز 120 ألف زائر من داخل المملكة وخارجها، كما شهدت مشاركة أكثر من 220 عارضًا من 137 دولة، وأسفرت عن توقيع ما يزيد على 670 اتفاقية تعاون، حيث انعكست هذه الإنجازات بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للحجاج وأسهمت في تحسين تجربتهم خلال موسم الحج الماضي.

ويشمل برنامج المؤتمر أكثر من 80 جلسة و 60 ورشة عمل متخصصة بمشاركة عددٍ من الأكاديميين والباحثين ومكاتب شؤون الحجاج والبعثات الدبلوماسية، إضافة إلى أكثر من 2400 متدرب من مختلف أنحاء العالم.

مؤتمر ومعرض الحج في جدة

وتشارك “دارة الملك عبدالعزيز” في النسخة الخامسة بدور محوري في إثراء البرنامج العام للمؤتمر بإقامة ملتقى علمي وثقافي بعنوان: “ملتقى تاريخ الحج والحرمين الشريفين”؛ لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والثقافية للحج وتطوّر الحرمين الشريفين عبر العصور الإسلامية، وإلى استكشاف الإمكانات التي تتيحها التقنيات الحديثة في توثيق تجربة الحج والحرمين وتقديمها عبر وسائط رقمية تفاعلية، بما يسهم في تعزيز الوعي الحضاري والثقافي بمجالات الحج وتاريخه العريق.

ويعكس المؤتمر خلال أيامه الأربعة شمولية منظومة الحج عبر مشاركة قطاعات واسعة تشمل السفر والسياحة، والنقل، والاتصالات، والصحة، والإعاشة، والفنادق، والتقنية، والتأمين، وإدارة الحشود، والخدمات اللوجستية، وغيرها، كما يحضر القطاع غير الربحي من خلال مبادرات ومؤسسات تعاونية تسهم في تقديم حلول مبتكرة تدعم تطوير الخدمات وتعزز الاستدامة.

ويقام بالتزامن مع المؤتمر معرض مصاحب على مساحة تتجاوز 52 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 260 عارضًا من مختلف دول العالم، كما يحتضن “منطقة الابتكار” التي تعرض ابتكارات 15 شركة ناشئة ورواد أعمال يتنافسون في ثلاثة تحديات نوعية لتقديم حلول ريادية تخدم مستقبل خدمات الحج، حيث من المتوقع أن يشهد المعرض توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الإستراتيجية التي تعزز تكامل الجهود وتطوير الخدمات.

وأكّدت الوزارة أن “مؤتمر ومعرض الحج” يمثل منصة عالمية لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول والتقنيات، وفرصة لبناء شراكات مؤثرة بين الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي محليًا ودوليًا، كما يُعد المحفل الدولي الوحيد من نوعه والمتخصص في التطوير والابتكار في منظومة الحج، وتعزيز التكامل بين القطاعات المعنية في خدمة ضيوف الرحمن.

أوضحت وزارة الحج والعمرة أن هذه الجهود تواكب مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وترسخ مكانة المملكة الرائدة عالميًا في خدمة ضيوف الرحمن، داعية الخبراء والمهتمين من مختلف دول العالم للتسجيل والمشاركة عبر الموقع الإلكتروني: www.hajjconfex.com.