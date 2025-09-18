Icon

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية Icon تمديد فترة التسجيل بجائزة المعلم المتميز في المدينة المنورة Icon نيوم يفوز على الأخدود بهدف دون رد Icon وظائف شاغرة بـ فروع الهيئة الملكية Icon وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله Icon لمواجهة إنفيديا.. هواوي تطرح أقوى معالجات ذكاء اصطناعي Icon الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ183 مليار دولار Icon القوات السعودية والقوات البرية الأمريكية تختتمان مناورات الرمال الحمراء Icon وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
في نسخته الخامسة في جدة

برعاية الملك سلمان.. انعقاد مؤتمر ومعرض الحج نوفمبر القادم 

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٣ مساءً
برعاية الملك سلمان.. انعقاد مؤتمر ومعرض الحج نوفمبر القادم 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- تستضيف مدينة جدة خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر القادم فعاليات “مؤتمر ومعرض الحج” في نسخته الخامسة، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، تحت شعار: “من مكة إلى العالم”.
ويأتي انعقاد النسخة الخامسة امتدادًا للنجاحات التي حققتها النسخ السابقة للمؤتمر، حيث سجلت النسخة الرابعة حضورًا استثنائيًا تجاوز 120 ألف زائر من داخل المملكة وخارجها، كما شهدت مشاركة أكثر من 220 عارضًا من 137 دولة، وأسفرت عن توقيع ما يزيد على 670 اتفاقية تعاون، حيث انعكست هذه الإنجازات بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للحجاج وأسهمت في تحسين تجربتهم خلال موسم الحج الماضي.

ويشمل برنامج المؤتمر أكثر من 80 جلسة و 60 ورشة عمل متخصصة بمشاركة عددٍ من الأكاديميين والباحثين ومكاتب شؤون الحجاج والبعثات الدبلوماسية، إضافة إلى أكثر من 2400 متدرب من مختلف أنحاء العالم.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كازاخستان

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كازاخستان

بأمر الملك سلمان.. إعفاء منصور بن محمد وتعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان آل سعود محافظًا لحفر الباطن

بأمر الملك سلمان.. إعفاء منصور بن محمد وتعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن...

مؤتمر ومعرض الحج في جدة

وتشارك “دارة الملك عبدالعزيز” في النسخة الخامسة بدور محوري في إثراء البرنامج العام للمؤتمر بإقامة ملتقى علمي وثقافي بعنوان: “ملتقى تاريخ الحج والحرمين الشريفين”؛ لتسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والثقافية للحج وتطوّر الحرمين الشريفين عبر العصور الإسلامية، وإلى استكشاف الإمكانات التي تتيحها التقنيات الحديثة في توثيق تجربة الحج والحرمين وتقديمها عبر وسائط رقمية تفاعلية، بما يسهم في تعزيز الوعي الحضاري والثقافي بمجالات الحج وتاريخه العريق.

ويعكس المؤتمر خلال أيامه الأربعة شمولية منظومة الحج عبر مشاركة قطاعات واسعة تشمل السفر والسياحة، والنقل، والاتصالات، والصحة، والإعاشة، والفنادق، والتقنية، والتأمين، وإدارة الحشود، والخدمات اللوجستية، وغيرها، كما يحضر القطاع غير الربحي من خلال مبادرات ومؤسسات تعاونية تسهم في تقديم حلول مبتكرة تدعم تطوير الخدمات وتعزز الاستدامة.

ويقام بالتزامن مع المؤتمر معرض مصاحب على مساحة تتجاوز 52 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 260 عارضًا من مختلف دول العالم، كما يحتضن “منطقة الابتكار” التي تعرض ابتكارات 15 شركة ناشئة ورواد أعمال يتنافسون في ثلاثة تحديات نوعية لتقديم حلول ريادية تخدم مستقبل خدمات الحج، حيث من المتوقع أن يشهد المعرض توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الإستراتيجية التي تعزز تكامل الجهود وتطوير الخدمات.
وأكّدت الوزارة أن “مؤتمر ومعرض الحج” يمثل منصة عالمية لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول والتقنيات، وفرصة لبناء شراكات مؤثرة بين الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي محليًا ودوليًا، كما يُعد المحفل الدولي الوحيد من نوعه والمتخصص في التطوير والابتكار في منظومة الحج، وتعزيز التكامل بين القطاعات المعنية في خدمة ضيوف الرحمن.

أوضحت وزارة الحج والعمرة أن هذه الجهود تواكب مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، وترسخ مكانة المملكة الرائدة عالميًا في خدمة ضيوف الرحمن، داعية الخبراء والمهتمين من مختلف دول العالم للتسجيل والمشاركة عبر الموقع الإلكتروني: www.hajjconfex.com.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بتوجيه الملك سلمان.. إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على طريق المطار في المدينة المنورة
أخبار رئيسية

بتوجيه الملك سلمان.. إطلاق اسم الأمير محمد...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة المكسيك
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة المكسيك

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية السلفادور
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية...

السعودية اليوم
الملك سلمان يوافق على منح 8 مقيمين ميدالية الاستحقاق لتبرع كل منهم بدمه 10 مرات
أخبار رئيسية

الملك سلمان يوافق على منح 8 مقيمين...

أخبار رئيسية
بتوجيه الملك سلمان.. ولي العهد يغادر إلى قطر للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية
أخبار رئيسية

بتوجيه الملك سلمان.. ولي العهد يغادر إلى...

أخبار رئيسية