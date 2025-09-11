Icon

برعاية وزير الداخلية.. اللواء المربع يشهد تخريج الدورة التأهيلية لأعمال الجوازات الثالثة

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:١٨ مساءً
المواطن - واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير عام الجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، حفل تخريج الدورة التأهيلية لأعمال الجوازات الثالثة، وعددهم (103) ضباط خريجين.

ونقل اللواء المربع تهنئة سمو وزير الداخلية للخريجين، مشيدًا بما قدموه خلال البرنامج من تدريبات على المواد النظرية التخصصية في أعمال القطاع، والعملية على أنظمة الجوازات، لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من مواطنين ومقيمين وزائرين.

