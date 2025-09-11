برعاية وزير الداخلية.. اللواء المربع يشهد تخريج الدورة التأهيلية لأعمال الجوازات الثالثة

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة استقرار أسعار الذهب اليوم وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير عام الجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، حفل تخريج الدورة التأهيلية لأعمال الجوازات الثالثة، وعددهم (103) ضباط خريجين.
ونقل اللواء المربع تهنئة سمو وزير الداخلية للخريجين، مشيدًا بما قدموه خلال البرنامج من تدريبات على المواد النظرية التخصصية في أعمال القطاع، والعملية على أنظمة الجوازات، لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من مواطنين ومقيمين وزائرين.