برعاية وزير الداخلية.. انطلاق معرض إنترسك السعودية في الرياض غدًا

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وبإشراف المديرية العامة للدفاع المدني، تنطلق غدًا في العاصمة الرياض، فعاليات معرض إنترسك السعودية في نسخته الـ (7)، حتى (1 أكتوبر 2025)، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويهدف المعرض، الذي يعد أحد المعارض الرائدة للسلامة والأمن، إلى تلبية احتياجات السوق السعودية والهيئات الحكومية في مجال مكافحة الحرائق والأمن والاستجابة لحالات الطوارئ والسلامة والأمن السيبراني، بالتواصل مع مزودي الخدمات ومناقشة أفضل الممارسات وأحدث التقنيات، بمشاركة عارضين من أكثر من (30) دولة حول العالم.

ويضم المعرض، مؤتمرًا وورش عمل ومجالًا تكنولوجيًا يركز على تأثير الابتكار في صناعة الأمن والحماية، وقمة “مستقبل الأمن والسلامة”، وقمة “التكنولوجيا والحماية من الحرائق”.