Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في نسخته الـ 7

برعاية وزير الداخلية.. انطلاق معرض إنترسك السعودية في الرياض غدًا

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٣ مساءً
برعاية وزير الداخلية.. انطلاق معرض إنترسك السعودية في الرياض غدًا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وبإشراف المديرية العامة للدفاع المدني، تنطلق غدًا في العاصمة الرياض، فعاليات معرض إنترسك السعودية في نسخته الـ (7)، حتى (1 أكتوبر 2025)، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويهدف المعرض، الذي يعد أحد المعارض الرائدة للسلامة والأمن، إلى تلبية احتياجات السوق السعودية والهيئات الحكومية في مجال مكافحة الحرائق والأمن والاستجابة لحالات الطوارئ والسلامة والأمن السيبراني، بالتواصل مع مزودي الخدمات ومناقشة أفضل الممارسات وأحدث التقنيات، بمشاركة عارضين من أكثر من (30) دولة حول العالم.

قد يهمّك أيضاً
الآن .. موجة غبار تداهم الرياض وتحجب الرؤية الأفقية

الآن .. موجة غبار تداهم الرياض وتحجب الرؤية الأفقية

صور.. تدافع وازدحام أمام منشأة أعلنت عن تخفيضات بالرياض

صور.. تدافع وازدحام أمام منشأة أعلنت عن تخفيضات بالرياض

ويضم المعرض، مؤتمرًا وورش عمل ومجالًا تكنولوجيًا يركز على تأثير الابتكار في صناعة الأمن والحماية، وقمة “مستقبل الأمن والسلامة”، وقمة “التكنولوجيا والحماية من الحرائق”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استقرار إيجار العقارات التجارية بالرياض يعزز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة
السعودية اليوم

استقرار إيجار العقارات التجارية بالرياض يعزز نمو...

السعودية اليوم
وزير الداخلية يثمن تضحيات وبطولات رجال حرس الحدود بنجران
السعودية اليوم

وزير الداخلية يثمن تضحيات وبطولات رجال حرس...

السعودية اليوم
ضبط مواطن لنقله حطبًا محليًا في الرياض
السعودية اليوم

ضبط مواطن لنقله حطبًا محليًا في الرياض

السعودية اليوم
الرياض تستضيف معرض التحول الصناعي 2025
السعودية اليوم

الرياض تستضيف معرض التحول الصناعي 2025

السعودية اليوم
القبض على 4 أشخاص بالرياض لترويجهم المخدرات 
السعودية اليوم

القبض على 4 أشخاص بالرياض لترويجهم المخدرات 

السعودية اليوم
شرطة الرياض تباشر واقعة اعتداء أشخاص على حدث
أخبار رئيسية

شرطة الرياض تباشر واقعة اعتداء أشخاص على...

أخبار رئيسية
الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني
السعودية اليوم

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض يهنئ...

السعودية اليوم
حريق يلتهم محلاً تجاريًا في حي المرسلات بالرياض
أخبار رئيسية

حريق يلتهم محلاً تجاريًا في حي المرسلات...

أخبار رئيسية