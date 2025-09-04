Icon

بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات بالرياض

برعاية وزير الداخلية.. تخريج 121 خريجًا من الدورة التأهيلية الـ54 للضباط الجامعيين

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٥ مساءً
برعاية وزير الداخلية.. تخريج 121 خريجًا من الدورة التأهيلية الـ54 للضباط الجامعيين
المواطن - فريق التحرير

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية, شهد مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، تخريج (121) خريجًا من الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين الـ(54)، ودورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ(66)، وذلك بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات بالرياض.

وتلقى الخريجون خلال الدورة التأهيلية لأعمال قطاع مكافحة المخدرات للضباط للعام التدريبي 1447هـ، علومهم وتدريباتهم على شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة، التي تمكنهم من أداء مهامهم الأمنية على الوجه الأكمل، والإسهام في حفظ الأمن.

