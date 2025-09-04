برعاية وزير الداخلية.. تخريج 121 خريجًا من الدورة التأهيلية الـ54 للضباط الجامعيين

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية, شهد مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، تخريج (121) خريجًا من الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين الـ(54)، ودورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ(66)، وذلك بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات بالرياض.

وتلقى الخريجون خلال الدورة التأهيلية لأعمال قطاع مكافحة المخدرات للضباط للعام التدريبي 1447هـ، علومهم وتدريباتهم على شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة، التي تمكنهم من أداء مهامهم الأمنية على الوجه الأكمل، والإسهام في حفظ الأمن.