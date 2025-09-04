برعاية وزير الداخلية.. تخريج 121 خريجًا من الدورة التأهيلية الـ54 للضباط الجامعيين

مواصلات جدة تتيح مسارات الحافلات عبر خرائط جوجل أمانة العاصمة المقدسة تغلق 7 مستودعات و5 ورش مخالفة مخاطر تناول القهوة بعد الاستيقاظ مباشرة أعراض تصاحب تورّم الكاحل تنذر بمخاطر صحية نصيحة مهمة لصحتك النفسية خلال منتصف العمر القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 60 كجم من القات المخدر بعسير كاتب يؤكد أهمية تأسيس أرشيف وطني للصحافة السعودية ويعدد مزاياه سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 10655.61 نقطة الجلاجل يبحث مع وزير الاتصالات السوري التعاون في مجال الصحة الرقمية طائران من النسر الأسمر الأوراسي مزودان بأجهزة تتبّع بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية, شهد مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، تخريج (121) خريجًا من الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين الـ(54)، ودورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ(66)، وذلك بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات بالرياض.
وتلقى الخريجون خلال الدورة التأهيلية لأعمال قطاع مكافحة المخدرات للضباط للعام التدريبي 1447هـ، علومهم وتدريباتهم على شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة، التي تمكنهم من أداء مهامهم الأمنية على الوجه الأكمل، والإسهام في حفظ الأمن.
تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود .. مدير عام #مكافحة_المخدرات يشهد تخريج (121) خريجًا من الدورة التأهيلية الـ (54) للضباط الجامعيين ودورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ (66) بالرياض. pic.twitter.com/B9cIsYd4To
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) September 4, 2025