برنامج ريف: صرف الدعم يستمر حتى هذا الموعد

أكد برنامج ريف أنه يتم صرف الدعم لجميع المستفيدين من برنامج التنمية الريفية المستدامة من تاريخ 1 إلى 10 ميلادي من كل شهر.

جاء ذلك في رد من برنامج ريف عبر حسابه في منصة إكس على استفسارات المستفدين بشأن موعد صرف الدعم للمستفيدين في البرنامج.

شروط التسجيل في برنامج ريف

وحدد برنامج ريف الشروط المطلوبة من أجل الحصول على الدعم كما يلي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.

2- أن يكون المتقدم من ممتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.

5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.

6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.