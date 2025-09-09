هيئة المحاسبين تطلق شهادة “جاهزية” الاحترافية جوجل تواجه دعوى احتكار جديدة ضبط مواطنين مخالفين في محمية الملك سلمان الملكية علي بابا تطلق أكبر نماذج الذكاء الاصطناعي لمنافسة OpenAI برنامج ريف يحدد موعد صدور نتائج الأهلية القبض على مقيمين بحوزتهما أسلحة نارية في مكان عام بالرياض ارتفاع أسعار النفط فيتامين D متى يصبح خطراً على الصحة؟ المناور يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للسعودية لدى المكسيك تنبيه من أمطار ورياح نشطة على نجران
حدد برنامج دعم الأسر الزراعية المنتجة في السعودية “برنامج ريف”، موعد صدور نتائج الأهلية، حيث أكد أن الإعلان عن الأهلية يكون نهاية كل شهر ميلادي.
وحدد برنامج ريف الشروط المطلوبة من أجل الحصول على الدعم كما يلي:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.