Icon

هيئة المحاسبين تطلق شهادة “جاهزية” الاحترافية Icon جوجل تواجه دعوى احتكار جديدة Icon ضبط مواطنين مخالفين في محمية الملك سلمان الملكية Icon علي بابا تطلق أكبر نماذج الذكاء الاصطناعي لمنافسة OpenAI Icon برنامج ريف يحدد موعد صدور نتائج الأهلية Icon القبض على مقيمين بحوزتهما أسلحة نارية في مكان عام بالرياض Icon ارتفاع أسعار النفط Icon فيتامين D متى يصبح خطراً على الصحة؟ Icon المناور يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للسعودية لدى المكسيك Icon تنبيه من أمطار ورياح نشطة على نجران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تكون نهاية كل شهر ميلادي.

برنامج ريف يحدد موعد صدور نتائج الأهلية

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣١ صباحاً
برنامج ريف يحدد موعد صدور نتائج الأهلية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حدد برنامج دعم الأسر الزراعية المنتجة في السعودية “برنامج ريف”، موعد صدور نتائج الأهلية، حيث أكد أن الإعلان عن الأهلية يكون نهاية كل شهر ميلادي.

شروط القبول في برنامج ريف:

وحدد برنامج ريف الشروط المطلوبة من أجل الحصول على الدعم كما يلي:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.

قد يهمّك أيضاً
ريف يحدد القطاعات المستهدفة في مناطق تبوك الساحلية

ريف يحدد القطاعات المستهدفة في مناطق تبوك الساحلية

متى يتم إيداع دعم برنامج ريف في حسابات المستفيدين؟

متى يتم إيداع دعم برنامج ريف في حسابات المستفيدين؟

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

برنامج ريف: صرف الدعم يستمر حتى هذا الموعد
السعودية اليوم

برنامج ريف: صرف الدعم يستمر حتى هذا...

السعودية اليوم
إطلاق أطلس السياحة الزراعية لتعزيز التنمية الريفية في السعودية
السعودية اليوم

إطلاق أطلس السياحة الزراعية لتعزيز التنمية الريفية...

السعودية اليوم
هل يتم طلب رسوم للتسجيل في برنامج ريف؟
السعودية اليوم

هل يتم طلب رسوم للتسجيل في برنامج...

السعودية اليوم