الدعم يتحدد بناءً على رأس المال شهريًا ولمدة سنة كحد أقصى

برنامج ريف يوضح عدد مرات الاستفادة من الدعم

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٨ مساءً
برنامج ريف يوضح عدد مرات الاستفادة من الدعم
المواطن - فريق التحرير

أوضح البرنامج الحكومي المخصص لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية في السعودية “برنامج ريف”، أن دعم مستفيدي قطاع الأسر المنتجة يتم بناءً على رأس المال شهريًا ولمدة سنة كحد أقصى.

الاستفادة من البرنامج

جاء ذلك خلال رد البرنامج على سؤال أحد المستفيدين عبر حسابه على منصة “إكس”، بشأن عدد مرات الاستفادة من دعم ريف باختلاف البرامج.

وأوضح ريف أن القطاعات المستهدفة الأخرى في البرنامج تتم سنويًا لمن تنطبق عليه الشروط.

في سياق متصل، أوضح برنامج تنمية ودعم المزارعين وأسرهم المنتجة “برنامج ريف”، أن إيقاف الخدمات لا يؤثر على دعم البرنامج.

تأثر الدعم

جاء ذلك خلال رده على استفسار بخصوص ذلك عبر منصة “إكس”، مؤكدًا أن إيقاف الخدمات لا تؤثر على برنامج التنمية الريفية المستدامة.

كما أكد برنامج ريف أنه يتم دعم مستفيدي الأسر المنتجة مرة واحدة ولمدة سنة كحد أقصى.

شروط القبول في برنامج ريف:

وحدد برنامج ريف الشروط المطلوبة من أجل الحصول على الدعم كما يلي:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.

