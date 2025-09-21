بريطانيا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

تستعد المملكة المتحدة للإعلان عن اعترافها بدولة فلسطين اليوم في خطوة تمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الخارجية البريطانية.

ويأتي هذا القرار بعد أن استنتجت الحكومة البريطانية أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية قد تدهورت بشكل كبير.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر هذا القرار في بيان رسمي بعد ظهر اليوم، بعد أن خلصت الحكومة إلى أن الوضع على الأرض قد تدهور بشكل كبير منذ أن دعا ستارمر الكيان الإسرائيلي في يوليو الماضي إلى الالتزام باتفاق سلام طويل الأمد وتحقيق حل الدولتين.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن الوضع الإنساني في غزة تفاقم بشكل كبير، مع استمرار العمليات العسكرية التي أجبرت مئات الآلاف على الفرار، وأدت إلى انتشار الجوع والعنف في المناطق المتضررة، وهو ما دفع بريطانيا إلى التحرك حفاظًا على أمل تحقيق سلام طويل الأمد في المنطقة.

وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي:” إن الاعتراف بدولة فلسطين يأتي نتيجة التوسع الخطير الذي نشهده في الضفة الغربية، والعنف الذي يمارسه المستوطنون، والنوايا والمؤشرات للبناء مثل مشروع إي 1، الذي سيدمر إمكانية تحقيق حل الدولتين”.