بعد بولندا.. مسيرة تخترق أجواء رومانيا

سارعت رومانيا بإرسال طائرتين مقاتلتين، اليوم السبت، عندما اخترقت طائرة مسيرة المجال الجوي للبلاد خلال هجوم روسي على البنية التحتية الأوكرانية بالقرب من الحدود.

وقالت وزارة الدفاع الرومانية في بيان، إنها أرسلت طائرتين مقاتلتين من طراز إف-16، وحثت المواطنين في مقاطعة تولسيا الجنوبية الشرقية قرب نهر الدانوب والحدود الأوكرانية على الاحتماء، وفق رويترز.

كما أضافت الوزارة أن المقاتلتين رصدتا مسيرة داخل المجال الجوي، وتتبعتاها حتى اختفت عن الرادار على بعد 20 كيلومتراً جنوب غربي قرية تشيليا فيشي.

مسيرة تخترق أجواء رومانيا

وأضافت : “لم تحلق الطائرة المسيرة فوق مناطق مأهولة بالسكان، ولم تشكل خطراً مباشراً على السكان”.

وشهدت رومانيا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وتشترك مع أوكرانيا في حدود طولها 650 كيلومتراً، سقوط شظايا مسيرات روسية على أراضيها مراراً منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

أتت تلك التطورات بعد أيام على إسقاط بولندا مسيرات روسية انتهكت مجالها الجوي، وذلك في أول إطلاق نار من قبل عضو في الحلف منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.

كما دفع التهديد بشن هجمات بمسيرات بولندا إلى نشر طائرات وإغلاق مطار في مدينة لوبلين شرق البلاد.

من جهته، أعلن حلف شمال الأطلسي، الجمعة، عن خطط لتعزيز الدفاع عن الجناح الشرقي لأوروبا بعد حادثة بولندا.

يشار إلى أنه بوقت سابق من هذا العام، وافق المشرعون الرومانيون على قانون يتيح للجيش إسقاط الطائرات المسيرة التي تنتهك المجال الجوي الروماني خلال وقت السلم، بناء على مستويات التهديد والمخاطر على حياة البشر والممتلكات، لكن مشروع القانون لم تتم الموافقة على قواعد تنفيذه بعد.