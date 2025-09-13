Icon

الخليج يتغلب على الفيحاء بثلاثية نظيفة Icon التعاون يفوز على الأخدود بدوري المحترفين Icon انفجار ضخم في مدريد وإصابة 25 شخصًا بينهم 3 بحالة حرجة Icon برازيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي لسماع صوت والده الراحل Icon وظائف إدارية شاغرة بـ فروع شركة EY Icon السعودية ترأس الدورة غير العادية الـ8 لمؤتمر منظمة الألكسو Icon 10 آلاف مستفيد من مساعدات مركز سلمان للإغاثة في بلدة الدورة بلبنان Icon تفاصيل جديدة بواقعة اعتداء أشخاص على آخر ومحاولة إركابه بالقوة في الرياض Icon فيتش تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا بسبب الاضطرابات السياسية Icon ضبط مخالف لتهريبه 69 كيلوجرامًا من القات المخدر بعسير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
خلال هجوم روسي على البنية التحتية الأوكرانية

بعد بولندا.. مسيرة تخترق أجواء رومانيا

السبت ١٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٩ مساءً
بعد بولندا.. مسيرة تخترق أجواء رومانيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سارعت رومانيا بإرسال طائرتين مقاتلتين، اليوم السبت، عندما اخترقت طائرة مسيرة المجال الجوي للبلاد خلال هجوم روسي على البنية التحتية الأوكرانية بالقرب من الحدود.

وقالت وزارة الدفاع الرومانية في بيان، إنها أرسلت طائرتين مقاتلتين من طراز إف-16، وحثت المواطنين في مقاطعة تولسيا الجنوبية الشرقية قرب نهر الدانوب والحدود الأوكرانية على الاحتماء، وفق رويترز.

قد يهمّك أيضاً
“الراجحي” يتأهب لأعرق رالي في العالم عبر طرقات بولندا

“الراجحي” يتأهب لأعرق رالي في العالم عبر طرقات بولندا

4000 عسكري من #الناتو إلى “بولندا” لمواجهة النفوذ الروسي

4000 عسكري من #الناتو إلى “بولندا” لمواجهة النفوذ الروسي

كما أضافت الوزارة أن المقاتلتين رصدتا مسيرة داخل المجال الجوي، وتتبعتاها حتى اختفت عن الرادار على بعد 20 كيلومتراً جنوب غربي قرية تشيليا فيشي.

مسيرة تخترق أجواء رومانيا

وأضافت : “لم تحلق الطائرة المسيرة فوق مناطق مأهولة بالسكان، ولم تشكل خطراً مباشراً على السكان”.

وشهدت رومانيا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وتشترك مع أوكرانيا في حدود طولها 650 كيلومتراً، سقوط شظايا مسيرات روسية على أراضيها مراراً منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

أتت تلك التطورات بعد أيام على إسقاط بولندا مسيرات روسية انتهكت مجالها الجوي، وذلك في أول إطلاق نار من قبل عضو في الحلف منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.

كما دفع التهديد بشن هجمات بمسيرات بولندا إلى نشر طائرات وإغلاق مطار في مدينة لوبلين شرق البلاد.

من جهته، أعلن حلف شمال الأطلسي، الجمعة، عن خطط لتعزيز الدفاع عن الجناح الشرقي لأوروبا بعد حادثة بولندا.

يشار إلى أنه بوقت سابق من هذا العام، وافق المشرعون الرومانيون على قانون يتيح للجيش إسقاط الطائرات المسيرة التي تنتهك المجال الجوي الروماني خلال وقت السلم، بناء على مستويات التهديد والمخاطر على حياة البشر والممتلكات، لكن مشروع القانون لم تتم الموافقة على قواعد تنفيذه بعد.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حادثة الأولى من نوعها.. بولندا تسقط طائرة روسية بمجالها الجوي
العالم

حادثة الأولى من نوعها.. بولندا تسقط طائرة...

العالم