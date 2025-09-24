بعد ماكرون.. موكب ترامب يُعطل الرئيس التركي في نيويورك

منعت شرطة نيويورك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من عبور الشارع، بسبب مرور موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومنعت الشرطة مرور أردوغان بسبب مرور موكب من كبار الشخصيات يُرجّح أنه موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

شرطة نيويورك بالأمس أجبرت الرئيس أردوغان وفريقه على الانتظار في منتصف الشارع بسبب مرور موكب ترامب. بالبداية حدثت مناوشات بين الفريق الأمني التركي وشرطة نيويورك، لكن تم احتواء الموقف، وانتظر الرئيس أردوغان بالرصيف حتى عبور موكب الرئيس ترامب. pic.twitter.com/jDWNKBJ0B6 — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) September 24, 2025

وبالأمس تكرر نفس الموقف، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تسبب مرور موكب ترامب، في تعطل مرور موكب الرئيس الفرنسي، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.