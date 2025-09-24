بعد ماكرون.. موكب ترامب يُعطل الرئيس التركي في نيويورك قتلى وجرحى في إطلاق نار بمنشأة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك بتكساس القبض على مخالف لتهريبه 180 ألف قرص محظور بجازان مزاد الهجن.. إضافة نوعية لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 الداخلية تحتفي باليوم الوطني بالعرضة السعودية والفلكلور الشعبي وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية شاهد.. جريان سيول اليتمة جنوب المدينة المنورة ماكرون: إعلان نيويورك “حل الدولتين” هو الأساس لإنهاء حرب غزة الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع 550 نقطة بتداولات 14.4 مليار ريال كارثة صحية بالعراق.. 42 حالة وفاة بالحمى النزفية
منعت شرطة نيويورك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من عبور الشارع، بسبب مرور موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
بالبداية حدثت مناوشات بين الفريق الأمني التركي وشرطة نيويورك، لكن تم احتواء الموقف، وانتظر الرئيس أردوغان بالرصيف حتى عبور موكب الرئيس ترامب. pic.twitter.com/jDWNKBJ0B6
وبالأمس تكرر نفس الموقف، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تسبب مرور موكب ترامب، في تعطل مرور موكب الرئيس الفرنسي، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
مما أثار غضب الخري التركي وكاد أن يحدث اشتباك بين حرس أردوغان والشرطة إلا أنه تم احتواء الأمر. pic.twitter.com/e6GTtWoKAa
