بعد ماكرون.. موكب ترامب يُعطل الرئيس التركي في نيويورك

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٠٦ مساءً
بعد ماكرون.. موكب ترامب يُعطل الرئيس التركي في نيويورك
المواطن - فريق التحرير

منعت شرطة نيويورك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من عبور الشارع، بسبب مرور موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومنعت الشرطة مرور أردوغان بسبب مرور موكب من كبار الشخصيات يُرجّح أنه موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبالأمس تكرر نفس الموقف، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تسبب مرور موكب ترامب، في تعطل مرور موكب الرئيس الفرنسي، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

