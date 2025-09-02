بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك 44 وظيفة شاغرة بفروع الهيئة الملكية ترامب: إسرائيل تخسر نفوذها في الكونجرس المرور: 5 شروط لقيادة المركبة في السعودية برخصة دولية أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى وظائف إدارية شاغرة لدى STC وظائف شاغرة في وزارة الطاقة الجامعة الإسلامية تفتح باب استقبال الأبحاث العلمية كارثة في السودان.. مصرع ألف شخص في انزلاق أرضي
أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو اليوم، أنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك في سبتمبر الجاري.
وأكد ماكسيم بريفو، عزم بروكسل فرض “عقوبات صارمة” على الكيان الإسرائيلي.
ويأتي هذا الموقف بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نهاية يوليو، أنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة التي ستُعقد من 9 إلى 23 سبتمبر.
كما أكدت أكثر من (12) دولة غربية إعلانها أنّها ستحذو حذو فرنسا.