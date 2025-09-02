Icon

خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة

بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين 

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣١ صباحاً
بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين 
المواطن - فريق التحرير

أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو اليوم، أنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك في سبتمبر الجاري.

بلجيكا تعتزم الاعتراف بفلسطين

وأكد ماكسيم بريفو، عزم بروكسل فرض “عقوبات صارمة” على الكيان الإسرائيلي.

ويأتي هذا الموقف بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نهاية يوليو، أنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة التي ستُعقد من 9 إلى 23 سبتمبر.

كما أكدت أكثر من (12) دولة غربية إعلانها أنّها ستحذو حذو فرنسا.

