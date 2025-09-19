Icon

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو Icon فيصل بن فرحان يغادر إلى نيويورك لترؤس وفد السعودية المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى PARSONS Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة EY Icon وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي Icon سلمان للإغاثة يدشّن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في عدن Icon المباخر الإلكترونية أقل ضررًا من التقليدية Icon وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع Icon وظائف شاغرة في مصفاة سامرف Icon وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

بماذا عُرفت مدينة ثادق؟

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣٩ مساءً
بماذا عُرفت مدينة ثادق؟
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تُعرف مدينة ثادق (قاعدة إقليم المحمل) بدورها البارز في مساندة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- في مسيرة توحيد المملكة.

تأسست المدينة عام 1079هـ، وتقع شمال غرب مدينة الرياض على بُعد 165 كيلومترًا، يحدها عدد من المحافظات: المجمعة شمالًا، ورماح شرقًا، وحريملاء جنوبًا، وشقراء ومرات غربًا.

قد يهمّك أيضاً
بالصور.. مدير عام تعليم الرياض يطلع على سير العمل التعليمي في ثادق

بالصور.. مدير عام تعليم الرياض يطلع على سير العمل التعليمي في ثادق

توعية مُلاك الإبل بفيروس “كورونا” في ثادق

توعية مُلاك الإبل بفيروس “كورونا” في ثادق

وتحظى “ثادق” بعضوية “شمال الرياض جيوبارك” المعتمدة من منظمة اليونسكو، في دلالة على غناها الجيولوجي والتراثي، كما تحتضن المدينة عددًا من المواقع الأثرية التي تحكي تاريخها، وتعزز مكانتها بصفتها مركزًا ثقافيًا وسياحيًا بارزًا في المنطقة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد