بماذا عُرفت مدينة ثادق؟

تُعرف مدينة ثادق (قاعدة إقليم المحمل) بدورها البارز في مساندة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- في مسيرة توحيد المملكة.
تأسست المدينة عام 1079هـ، وتقع شمال غرب مدينة الرياض على بُعد 165 كيلومترًا، يحدها عدد من المحافظات: المجمعة شمالًا، ورماح شرقًا، وحريملاء جنوبًا، وشقراء ومرات غربًا.
وتحظى “ثادق” بعضوية “شمال الرياض جيوبارك” المعتمدة من منظمة اليونسكو، في دلالة على غناها الجيولوجي والتراثي، كما تحتضن المدينة عددًا من المواقع الأثرية التي تحكي تاريخها، وتعزز مكانتها بصفتها مركزًا ثقافيًا وسياحيًا بارزًا في المنطقة.