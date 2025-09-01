Icon

الدفاع المدني: أمطار رعدية على عدة مناطق تجنبوا مجاري السيول Icon "الغذاء والدواء" تمنح الإذن بالتسويق لجهاز طبي متقدم للكشف عن ألزهايمر Icon "تنظيم الإعلام" تشدّد على الالتزام بالتصنيف العمري للألعاب الإلكترونية Icon بموافقة الملك سلمان.. منح 8 مواطنين ومقيم ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية Icon مواصلات جدة تُطلق خدمة "الميل الأول والأخير" Icon فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل Icon الموارد البشرية: رصد 1910 مخالفات لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس Icon تحذير متقدم بشأن هطول أمطار غزيرة على الباحة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سلوفاكيا Icon التحقيق مع 416 متهمًا وإيقاف 138 في قضايا رشوة واستغلال نفوذ

لتبرعهم بالدم 50 مرة

بموافقة الملك سلمان.. منح 8 مواطنين ومقيم ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية

الإثنين ١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:١٠ مساءً
بموافقة الملك سلمان.. منح 8 مواطنين ومقيم ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية
المواطن - واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح (8) مواطنين ومقيم، ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لتبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.

وهم: فيصل بن عبدالعزيز بن إبراهيم بن معمر، العقيد/ سامي بن عبدالعزيز بن حمد المنيف، العقيد/ عبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز الرعوجي، ناصر بن مبارك بن ناصر أبودجين، فيصل محمد ابلبال (مغربي الجنسية)، العقيد/ سعيد بن فارس بن سعيد آل دليم، تركي بن سعد بن محمد المنقاش، سامي بن مهدي بن محمد الرفاعي، أحمد بن فياض بن سكيت الرويلي.

