بموافقة الملك سلمان.. منح 8 مواطنين ومقيم ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح (8) مواطنين ومقيم، ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لتبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.
وهم: فيصل بن عبدالعزيز بن إبراهيم بن معمر، العقيد/ سامي بن عبدالعزيز بن حمد المنيف، العقيد/ عبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز الرعوجي، ناصر بن مبارك بن ناصر أبودجين، فيصل محمد ابلبال (مغربي الجنسية)، العقيد/ سعيد بن فارس بن سعيد آل دليم، تركي بن سعد بن محمد المنقاش، سامي بن مهدي بن محمد الرفاعي، أحمد بن فياض بن سكيت الرويلي.