بيت الشعر.. خيوط من صوف تنسج تاريخ البادية

يُعد بيت الشعر أحد أبرز الرموز التي ارتبطت بحياة أهل البادية في الجزيرة العربية، حيث شكّل على مر العصور مأوى متنقلًا ومركزًا اجتماعيًا وثقافيًا يجسد نمط حياتهم وتقاليدهم، في حين لم يكن بيت الشعر مجرد مأوى من الحر والبرد، بل كان شاهدًا على قصص الكرم، ومجالس الشعر وأحاديث السمر، ما جعله رمزًا حيًا لعراقة البدو وارتباطهم العميق بالطبيعة والصحراء.

تروي لفوة الفهيقي قصة ارتباطها بحرفة صناعة بيت الشعر في منطقة الجوف، وهي الحرفة التي ورثتها عن والدتها وجدتها -رحمهما الله- واستمرت بممارستها حتى يومنا الحاضر، مؤكدة أن هذا التراث البدوي العريق لا يزال حيًا رغم تغير الزمن.

وعن البدايات تقول “لفوة” إن هذه حرفتها منذ طفولتها، حيث عملت مع جدتها وخالاتها في صناعة بيوت الشعر من شعر الماعز، ومن صوف الأغنام “النجدي”، حيث إن العمل يبدأ من مرحلة جز صوف الأغنام، ثم تليها مرحلة الغسيل والنشر والنفش للتجفيف، لتأتي بعد ذلك مرحلة الغزل التي تشكل خيوط الشعر، وهو المكوّن الرئيسي في صناعة بيوت الشعر، لتأتي بعدها مرحلة التسدية التي تقوم على تصفيف الخيوط وترتيبها لتشكّل ما يسمى بـ “الشقاق” وهي القطع الكبيرة التي يُصنع منها بيت الشعر يدويًا.

مضيفة أن العمل في صناعة بيوت الشعر يقوم غالبًا على العمل الجماعي الذي يتطلب جهد أكثر من شخص، فكلما زاد العدد قلت مدة الأيام.

وأكدت “لفوة” أن العمل على بيوت الشعر لا يتوقف، بل يُقسم حسب المواسم؛ ففي فصل الصيف يتم العمل على بيوت الشعر الخاصة بفصل الشتاء، وفي فصل الشتاء يٌعمل على بيوت الشعر الخاصة بفصل الصيف، حيث يُعد البيت الشتوي من الشعر الأسود لأنه يوفر الدفء، أما بيت الشعر الأبيض يستخدم غالبًا في فصل الصيف لأنه يمنح البرودة.

وتستخدم “لفوة” في إنتاج البيوت الحرفية أدوات بسيطة تساعدها على إتمام عملها، منها: المنفاش، والمغزل، والمنشاز وهو أداة تُستخدم لشد الخيط أثناء خياطة قطع بيت الشعر لكي تكون الخياطة متينة ومحكمة، وغالبًا ما يكون مصنوعًا من الخشب أو الحديد، والمسامير لتثبيت الصوف، والمخيط لخياطة القطع معًا.

وعن مسميات بيوت الشعر أوضحت “لفوة” أن العادة جرت على صناعة بيوت الشعر بحسب رغبة المستفيد التي تعتمد على طوله وعدد الأعمدة التي تتوسطه؛ فالقطبة هي بيت الشِّعر الذي يقوم على عامود واحد، يليه المقورن ذو العامودين في أوسطه، ويأتي بعده المثولث ذو ثلاثة أعمدة في الوسط، وهكذا تتوالى المسميات على حسب الأعمدة التي يقوم عليها بيت الشِّعر في الوسط.