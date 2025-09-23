بيراميدز المصري يفوز على أهلي جدة ويُتوج بطلًا لكأس القارات الثلاث الاتحاد يفوز على الوحدة في كأس خادم الحرمين في جولة بقصر الحكم.. “المواطن” ترصد مشاعر المواطنين في يوم الوطن الألعاب النارية تضيء سماء جدة مسيرة القطاعات العسكرية والأمنية بعسير تشكل لوحات وطنية الأخضر تحت 17 عامًا يفوز على الكويت ويتأهل لنصف نهائي كأس الخليج الجوازات تستعرض أبرز خدماتها الإلكترونية في فعالية “عز الوطن” حريق يربك حركة القطارات بشرق ألمانيا عروض الألعاب النارية تضيء سماء منطقة الباحة مبنى إمارة المنطقة الشرقية يتزيّن بالأخضر
تُوّج فريق بيراميدز المصري ببطولة “كأس القارات الثلاث” عقب فوزه على مستضيفه الأهلي السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وسط حضور جماهيري تجاوز (49) ألف مشجع.
وافتتح بيراميدز التسجيل عند الدقيقة (21) بواسطة مهاجمه فيستون مايلي بعد تمريرة من زميله إبراهيم توريه، قبل أن يدرك الأهلي السعودي التعادل من ركلة جزاء نفذها لاعبه إيفان توني عند الدقيقة (45).
وفي الشوط الثاني، أعاد فيستون مايلي التقدم لبيراميدز مسجلًا الهدف الثاني عند الدقيقة (71)، ثم عزز اللاعب ذاته النتيجة بالهدف الثالث عند الدقيقة (75) بعد صناعة من محمود زلاكة، ليقود فريقه إلى حسم اللقاء والتتويج باللقب.
وبهذا الانتصار، مُنح بيراميدز المصري بطاقة التأهل لملاقاة بطل الأمريكيتين على كأس التحدي، على أن يواجه المنتصر لاحقًا بطل قارة أوروبا باريس سان جيرمان الفرنسي على لقب كأس “الإنتركونتيننتال”.