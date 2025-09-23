بيراميدز المصري يفوز على أهلي جدة ويُتوج بطلًا لكأس القارات الثلاث

تُوّج فريق بيراميدز المصري ببطولة “كأس القارات الثلاث” عقب فوزه على مستضيفه الأهلي السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وسط حضور جماهيري تجاوز (49) ألف مشجع.

وافتتح بيراميدز التسجيل عند الدقيقة (21) بواسطة مهاجمه فيستون مايلي بعد تمريرة من زميله إبراهيم توريه، قبل أن يدرك الأهلي السعودي التعادل من ركلة جزاء نفذها لاعبه إيفان توني عند الدقيقة (45).

وفي الشوط الثاني، أعاد فيستون مايلي التقدم لبيراميدز مسجلًا الهدف الثاني عند الدقيقة (71)، ثم عزز اللاعب ذاته النتيجة بالهدف الثالث عند الدقيقة (75) بعد صناعة من محمود زلاكة، ليقود فريقه إلى حسم اللقاء والتتويج باللقب.

وبهذا الانتصار، مُنح بيراميدز المصري بطاقة التأهل لملاقاة بطل الأمريكيتين على كأس التحدي، على أن يواجه المنتصر لاحقًا بطل قارة أوروبا باريس سان جيرمان الفرنسي على لقب كأس “الإنتركونتيننتال”.