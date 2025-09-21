تبلغ 100 ألف دولار.. توضيح من البيت الأبيض بشأن رسوم تأشيرة إتش-1 بي الجديدة

ألعاب نارية وفعاليات جوية وبحرية في سماء السعودية بمناسبة اليوم الوطني القبض على 3 مواطنين اعتدوا على آخر بالرياض الاتحاد يتغلب على النجمة بهدفٍ دون رد التعادل السلبي يحسم مواجهة الحزم والفتح بدوري روشن فلكية جدة: كسوف جزئي عميق للشمس غدًا عادات يومية سلبية تسبب النوبات القلبية أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر
أكد البيت الأبيض أن الرسوم الجديدة لتأشيرات “إتش-1 بي”، البالغة 100 ألف دولار، ستطبق فقط على المتقدمين الجدد ابتداءً من الأحد، ولن تشمل المجددين أو الحاملين الحاليين.
وقالت السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت: إن الرسوم تُدفع مرة واحدة عند طلب التأشيرة الجديدة، بينما يمكن لحاملي التأشيرات السارية السفر والعودة بشكل طبيعي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد وقع قرار رفع الرسوم يوم الجمعة، مبررًا ذلك بضمان استقدام كفاءات لا بديل محلي لها.
ويتوقع أن تزيد الخطوة تكاليف الشركات بشكل كبير، فيما يرى ترمب أنها ستدفع أرباب العمل إلى تفضيل توظيف الأمريكيين.