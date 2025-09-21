تبلغ 100 ألف دولار.. توضيح من البيت الأبيض بشأن رسوم تأشيرة إتش-1 بي الجديدة

Icon

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٠ مساءً
المواطن - واس

أكد البيت الأبيض أن الرسوم الجديدة لتأشيرات “إتش-1 بي”، البالغة 100 ألف دولار، ستطبق فقط على المتقدمين الجدد ابتداءً من الأحد، ولن تشمل المجددين أو الحاملين الحاليين.

وقالت السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت: إن الرسوم تُدفع مرة واحدة عند طلب التأشيرة الجديدة، بينما يمكن لحاملي التأشيرات السارية السفر والعودة بشكل طبيعي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد وقع قرار رفع الرسوم يوم الجمعة، مبررًا ذلك بضمان استقدام كفاءات لا بديل محلي لها.

ويتوقع أن تزيد الخطوة تكاليف الشركات بشكل كبير، فيما يرى ترمب أنها ستدفع أرباب العمل إلى تفضيل توظيف الأمريكيين.

