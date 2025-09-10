تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة

نبهت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات من تجاوز الإشارة الحمراء.

وقالت إدارة المرور، عبر منصة إكس إن تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة مرورية، وخطر يهدد سلامتك وسلامة الآخرين.

وتابعت الإدارة العامة للمرور، أن تجاوز الإشارة الحمراء خطر على قائد المركبة تعد على حقوق مستخدمي الطريق.