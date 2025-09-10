تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة

بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة استقرار أسعار الذهب اليوم وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض ضبط أكثر من 14 مليون قرص إمفيتامين منقولة من لبنان لإحدى الدول عبر ميناء جدة
نبهت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات من تجاوز الإشارة الحمراء.
وقالت إدارة المرور، عبر منصة إكس إن تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة مرورية، وخطر يهدد سلامتك وسلامة الآخرين.
وتابعت الإدارة العامة للمرور، أن تجاوز الإشارة الحمراء خطر على قائد المركبة تعد على حقوق مستخدمي الطريق.