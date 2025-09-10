Icon

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥١ صباحاً
تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة
المواطن - فريق التحرير

نبهت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات من تجاوز الإشارة الحمراء.

وقالت إدارة المرور، عبر منصة إكس إن تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة مرورية، وخطر يهدد سلامتك وسلامة الآخرين.

وتابعت الإدارة العامة للمرور، أن تجاوز الإشارة الحمراء خطر على قائد المركبة تعد على حقوق مستخدمي الطريق.

