تجمع لممثل شهير يتحول لكارثة في الهند.. مقتل العشرات بسبب التدافع

أفادت صحيفة (ذا هندو) الهندية، نقلا عن وزير الصحة في ولاية تاميل نادو الهندية قوله، اليوم السبت، بأن أكثر من 30 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب 58 آخرون على الأقل، بعد تدافع خلال تجمع حاشد أقامه الممثل الهندي الشهير جوزيف فيجاي، الذي كان اقتحم مؤخرا المجال السياسي في الهند.

وأوضحت الصحيفة الهندية إلى أن 44 طبيباً، على الأقل، أُرسلوا إلى كارور في ولاية تاميل نادو، حيث كان يقام التجمع الحاشد.

مقتل وإصابة العشرات في الهند

وفي التفاصيل، تجمعت حشود غفيرة للمشاركة في هذا التجمع الانتخابي، الذي يأتي في إطار جولة فيجاي لدعم حزب (تاميلاجا فيتري كازاجام) في الانتخابات.

من جانبه قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في منشور على منصة “إكس”، إنه لأمر محزن للغاية حدوث هذه الواقعة المؤسفة خلال تجمع سياسي في كارور بولاية تاميل نادو”.

وفي نفس السياق تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر منصة “إكس”، يظهر فيه الممثل الهندي فيجاي، يتحدث وسط الآلاف من المواطنين.