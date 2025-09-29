تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق إنترسك السعودية بنسخته الـ 7 في الرياض مصر تستعد لمواجهة فيضان سد النهضة نسر مهدد بالانقراض يظهر في سماء العُلا هل يمكن للأسرة الاستفادة من الدعم السكني أكثر من مرة؟ السعودية توقّع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 17 دولة للتعاون في النقل الجوي ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز صدور موافقة الملك سلمان على منح ميدالية الاستحقاق لـ 308 مواطنين ومواطنات لتبرع كل منهم بدمه 10 مرات وزير الإعلام: أفضل عقوبة لأصحاب المحتوى الهابط تأتي برفض متابعتهم ماجد الحقيل: إطلاق برامج لدعم الأسر محدودة الدخل بتوجيه ولي العهد سلمان الدوسري: المحتوى الهابط يتعارض مع القيم وتم وضع محددات واضحة للمخالفات
تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المكلف، اليوم، انطلاق فعاليات معرض إنترسك السعودية بنسخته السابعة الذي يقام تحت إشراف المديرية العامة للدفاع المدني، ويستمر حتى (1 أكتوبر 2025)، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويهدف المعرض، إلى إبراز جهود المملكة واستثمارها في قطاعي الأمن والسلامة، وعرض أحدث التوجهات والحلول المبتكرة لأمن المعلومات، والتقنيات الحديثة للكشف عن الحرائق وإخمادها، والتواصل مع مزودي الخدمات ومناقشة أفضل الممارسات.
وسيغطي المعرض، مجالات الأمن التجاري والمحيطي، والأمن السيبراني، ومكافحة الحرائق والإنقاذ، والصحة والسلامة، والذكاء الاصطناعي في حلول الأمن التنبؤية بالمدن الذكية، بمشاركة نحو (400) شركة عارضة وما يزيد على (30) دولة تمثل أكثر من (500) علامة تجارية عالمية لأحدث المنتجات والخدمات في هذا المجال، لتحقيق مستقبل آمن ومستدام.