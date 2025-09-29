تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق إنترسك السعودية بنسخته الـ 7 في الرياض

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المكلف، اليوم، انطلاق فعاليات معرض إنترسك السعودية بنسخته السابعة الذي يقام تحت إشراف المديرية العامة للدفاع المدني، ويستمر حتى (1 أكتوبر 2025)، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويهدف المعرض، إلى إبراز جهود المملكة واستثمارها في قطاعي الأمن والسلامة، وعرض أحدث التوجهات والحلول المبتكرة لأمن المعلومات، والتقنيات الحديثة للكشف عن الحرائق وإخمادها، والتواصل مع مزودي الخدمات ومناقشة أفضل الممارسات.

وسيغطي المعرض، مجالات الأمن التجاري والمحيطي، والأمن السيبراني، ومكافحة الحرائق والإنقاذ، والصحة والسلامة، والذكاء الاصطناعي في حلول الأمن التنبؤية بالمدن الذكية، بمشاركة نحو (400) شركة عارضة وما يزيد على (30) دولة تمثل أكثر من (500) علامة تجارية عالمية لأحدث المنتجات والخدمات في هذا المجال، لتحقيق مستقبل آمن ومستدام.