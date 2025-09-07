Icon

تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام للضباط الخريجين Icon التجارة تستدعي أكثر من 71 ألف مركبة هيونداي بسبب خلل خطير Icon الالتزام البيئي يحلل 6 عناصر لضمان نقاء الهواء Icon القبض على شخصين لترويجهما الشبو في الشرقية Icon مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10593.97 نقطة Icon أوبك +: زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميًا وسنواصل متابعة ظروف السوق Icon مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يعزز حضوره عالميًا ومحليًا Icon أمانة جدة تصدر وتجدد 7.850 شهادة صحية وتفحص 7.812 عينة غذاء Icon هل تسجيل الموظفين إلزامي في التأمينات الاجتماعية؟ Icon استقالة رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام للضباط الخريجين

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٦ مساءً
تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام للضباط الخريجين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، حفل تخرج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام للضباط للعام التدريبي 1447 هـ.

وتلقى الخريجون علومهم وتدريباتهم خلال مدة التدريب على شتَّى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة، التي تمكنهم من أداء مهامهم الأمنية على الوجه الأكمل، والإسهام في حفظ الأمن.

قد يهمّك أيضاً
الإطاحة بعدة جناة أثاروا نعرات قبلية ونقلوا مخالفين

الإطاحة بعدة جناة أثاروا نعرات قبلية ونقلوا مخالفين

اللجنة الأمنية للحج تناقش خطط التكامل بين الجهات لخدمة ضيوف الرحمن

اللجنة الأمنية للحج تناقش خطط التكامل بين الجهات لخدمة ضيوف الرحمن

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على مقيم ومخالف لسرقتهما أجزاء من مركبتين متوقفتين بالرياض
السعودية اليوم

القبض على مقيم ومخالف لسرقتهما أجزاء من...

السعودية اليوم
القبض على 3 أشخاص لمضايقتهم وتحرشهم بفتيات بمكة المكرمة
السعودية اليوم

القبض على 3 أشخاص لمضايقتهم وتحرشهم بفتيات...

السعودية اليوم