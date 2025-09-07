تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام للضباط الخريجين التجارة تستدعي أكثر من 71 ألف مركبة هيونداي بسبب خلل خطير الالتزام البيئي يحلل 6 عناصر لضمان نقاء الهواء القبض على شخصين لترويجهما الشبو في الشرقية مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10593.97 نقطة أوبك +: زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميًا وسنواصل متابعة ظروف السوق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يعزز حضوره عالميًا ومحليًا أمانة جدة تصدر وتجدد 7.850 شهادة صحية وتفحص 7.812 عينة غذاء هل تسجيل الموظفين إلزامي في التأمينات الاجتماعية؟ استقالة رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا
تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، حفل تخرج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام للضباط للعام التدريبي 1447 هـ.
وتلقى الخريجون علومهم وتدريباتهم خلال مدة التدريب على شتَّى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة، التي تمكنهم من أداء مهامهم الأمنية على الوجه الأكمل، والإسهام في حفظ الأمن.