تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام للضباط الخريجين

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، حفل تخرج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام للضباط للعام التدريبي 1447 هـ.

وتلقى الخريجون علومهم وتدريباتهم خلال مدة التدريب على شتَّى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة، التي تمكنهم من أداء مهامهم الأمنية على الوجه الأكمل، والإسهام في حفظ الأمن.