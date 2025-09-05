تحديث مواعيد ساعات العمل لقطار الرياض الشيخ المهنا في خطبة الجمعة: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك الشيخ بندر بليلة في خطبة الجمعة: مكامن القلوب أصل لأعمال الجوارح وأقوالها الداخلية: تعديل المادة 74 من نظام المرور لتعزيز السلامة العامة مجدداً.. زلزال عنيف بقوة 5.4 درجات يهز أفغانستان مناورات عسكرية مشتركة بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية تنبيه من أمطار وصواعق ورياح نشطة على نجران مصرع 15 شخصًا إثر سقوط حافلة وسط سريلانكا إغلاق 10 مقاه في جدة بعد رصد عدة مخالفات مكمّل نباتي يعزز المناعة ويكافح السرطان
أعلن النقل العام لمدينة الرياض، اليوم الجمعة، تحديث مواعيد ساعات العمل لقطار الرياض.
وقال النقل العام بالرياض، في بيان اليوم: “تحديث ساعات العمل لقطار الرياض! .. حيث تم تقديم ساعات العمل على قطار الرياض لتبدأ من 5:30 صباحاً وتنتهي عند 12:00 صباحًا من السبت إلى الخميس، ويوم الجمعة من 10:00 صباحًا إلى 12:00 صباحًا”.
وختم النقل العام لمدينة الرياض بقوله: “نرجو لكم رحلات مريحة بأفضل تجربة مع النقل العام لمدينة الرياض”.
