أعلن النقل العام لمدينة الرياض، اليوم الجمعة، تحديث مواعيد ساعات العمل لقطار الرياض.

وقال النقل العام بالرياض، في بيان اليوم: “تحديث ساعات العمل لقطار الرياض! .. حيث تم تقديم ساعات العمل على قطار الرياض لتبدأ من 5:30 صباحاً وتنتهي عند 12:00 صباحًا من السبت إلى الخميس، ويوم الجمعة من 10:00 صباحًا إلى 12:00 صباحًا”.

وختم النقل العام لمدينة الرياض بقوله: “نرجو لكم رحلات مريحة بأفضل تجربة مع النقل العام لمدينة الرياض”.