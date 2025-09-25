تحذير للملايين من مستخدمي هواتف سامسونج

أطلقت شركة سامسونغ، تحذيراً عاجلاً إلى ملايين المستخدمين لهواتفها، بسبب خلل تقني يتيح للمهاجمين السيطرة على أجهزتهم سراً.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ذا صن”، فإن التحذير شمل توجيهاً بضرورة تثبيت تحديث مهم للتغلب على عدد من العيوب المثيرة للقلق – بما في ذلك واحدة وصفت بأنها “حرجة”.

تحذير مستخدمي هواتف سامسونغ

وحذرت الصحيفة بأن إهمال تثبيت التحديثات من شأنه يمكن البرامج الضارة من سرقة البيانات ومداهمة الحسابات المصرفية.

جرى رفع هذه المشكلة “الحرجة” إلى شركة سامسونغ بواسطة “واتس آب”، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت المشكلة تؤثر على أولئك الذين قاموا بتثبيت التطبيق أم لا، ومع ذلك فإنه يؤثر على أي هواتف تعمل بنظام “Android 13”.

ووفقاً للصفحة الفنية لشركة “سامسونغ”، فإن الخلل (المعروف رسمياً باسم SVE-2025-1702)، “يسمح للمهاجمين عن بعد بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية”، مما يعني أن المتسلل يمكنه تشغيل ميزات مشبوهة على جهازك دون علمك بذلك.

وتقول شركة سامسونغ إنها “أُبلغت بوجود ثغرة أمنية في هذه المشكلة”، ومن شأن التحديث الخاص بشهر سبتمبر “أيلول” إصلاح نحو 60 خطأ.