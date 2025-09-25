Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم

تحذير للملايين من مستخدمي هواتف سامسونج

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٧ مساءً
تحذير للملايين من مستخدمي هواتف سامسونج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلقت شركة سامسونغ، تحذيراً عاجلاً إلى ملايين المستخدمين لهواتفها، بسبب خلل تقني يتيح للمهاجمين السيطرة على أجهزتهم سراً.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ذا صن”، فإن التحذير شمل توجيهاً بضرورة تثبيت تحديث مهم للتغلب على عدد من العيوب المثيرة للقلق – بما في ذلك واحدة وصفت بأنها “حرجة”.

قد يهمّك أيضاً
حل مشكلة الخط الأخضر في سلسلة S من سامسونج

حل مشكلة الخط الأخضر في سلسلة S من سامسونج

تسريب الصور الرسمية لهاتفي سامسونج المرتقبين

تسريب الصور الرسمية لهاتفي سامسونج المرتقبين

تحذير مستخدمي هواتف سامسونغ

وحذرت الصحيفة بأن إهمال تثبيت التحديثات من شأنه يمكن البرامج الضارة من سرقة البيانات ومداهمة الحسابات المصرفية.

جرى رفع هذه المشكلة “الحرجة” إلى شركة سامسونغ بواسطة “واتس آب”، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت المشكلة تؤثر على أولئك الذين قاموا بتثبيت التطبيق أم لا، ومع ذلك فإنه يؤثر على أي هواتف تعمل بنظام “Android 13”.

أثار الكشف عن البطارية الجديدة MagSafe الخاصة بهاتف iPhone Air جدلاً واسعاً، بعدما تبين أنها رغم مظهرها الأنيق وتصميمها فائق النحافة، لا تعمل مع أي من طرازات iPhone 17 الأخرى، بما فيها النسخة الأكبر iPhone 17 Pro Max.

ووفقاً للصفحة الفنية لشركة “سامسونغ”، فإن الخلل (المعروف رسمياً باسم SVE-2025-1702)، “يسمح للمهاجمين عن بعد بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية”، مما يعني أن المتسلل يمكنه تشغيل ميزات مشبوهة على جهازك دون علمك بذلك.

وتقول شركة سامسونغ إنها “أُبلغت بوجود ثغرة أمنية في هذه المشكلة”، ومن شأن التحديث الخاص بشهر سبتمبر “أيلول” إصلاح نحو 60 خطأ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد