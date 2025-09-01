Icon

تحذير متقدم بشأن هطول أمطار غزيرة على الباحة

الإثنين ١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

رفع المركز الوطني للأرصاد درجة الإنذار في منطقة الباحة والأجزاء المحيطة بها إلى تحذير متقدم من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، وذلك على مدينة الباحة، ومحافظات القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والعقيق، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة, ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

