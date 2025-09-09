تحذير مستخدمي آيفون من عمليات احتيال وقرصنة

أصدر خبراء الأمن السيبراني تحذيرًا جديدًا لمستخدمي أجهزة iPhone بشأن عملية احتيال جديدة تستغل خوادم شركة آبل لإرسال تنبيهات شراء مزيفة.

وجاء في تقرير من موقع Bleeping Computer، أن المحتالين يقومون بإنشاء رسائل بريد إلكتروني مزورة تتظاهر بأنها إشعارات شراء صادرة مباشرة من آبل.

تحذير مستخدمي آيفون

وجاء التحذير بعد أن شارك أحد المستخدمين رسالة بريد إلكتروني مشبوهة تحتوي على دفعة مزيفة عبر PayPal بقيمة 599 دولارا، مع رسالة تدعو المستلم للاتصال لمناقشة الرسوم.

الرسالة، التي بدت وكأنها مرسلة من عنوان بريد إلكتروني، كانت في الواقع دعوة تقويم iCloud مخادعة، إذ أُخفي النص الاحتيالي في حقل الملاحظات وأُرسلت إلى عنوان Microsoft 365 يتحكم به المحتالون.

وعند إنشاء مثل هذه الدعوة، ترسل آبل تلقائيا بريدا إلكترونيا من خوادمها الرسمية باسم مالك التقويم، وفي هذه الحالة أُرسلت الدعوة إلى حساب Microsoft 365 يُعتقد أنه قائمة بريدية، ثم أُعيد توجيه الرسالة إلى عدة مستلمين، على غرار حملات احتيال سابقة عبر PayPal.

وكان الهدف هو دفع الضحايا للاتصال برقم هاتف مزيف، حيث يُخبَرون أن حساباتهم قد اختُرقت، ثم يُحاول المحتالون خداعهم لتثبيت برمجيات خبيثة تتيح سرقة بيانات الدخول أو استنزاف الحسابات البنكية.