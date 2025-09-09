Icon

مصرف الراجحي يعلن بدء طرح صكوك اجتماعية مقوّمة بالدولار Icon أسعار الذهب ترتفع لمستوى قياسي جديد Icon طقس الثلاثاء.. أمطار وسيول وبرد على 8 مناطق Icon القبض على مقيم لترويجه الحشيش في جدة Icon البرلمان الفرنسي يصوت بحجب الثقة عن الحكومة للمرة الأولى Icon أكثر من 84 ألف متضرر جراء زلزال أفغانستان وجهود الإغاثة مستمرة Icon مزايا العلاج الطبيعي Icon ضبط عدد من المتسولين في القصيم Icon عبدالله الربيعة قصة شغف.. رمز الإنسانية السعودية والعطاء المتجدد Icon قتلى وجرحى في تصادم قطار وحافلة وسط المكسيك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
تستغل خوادم شركة آبل لإرسال تنبيهات شراء مزيفة

تحذير مستخدمي آيفون من عمليات احتيال وقرصنة

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٦ صباحاً
تحذير مستخدمي آيفون من عمليات احتيال وقرصنة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر خبراء الأمن السيبراني تحذيرًا جديدًا لمستخدمي أجهزة iPhone بشأن عملية احتيال جديدة تستغل خوادم شركة آبل لإرسال تنبيهات شراء مزيفة.

وجاء في تقرير من موقع Bleeping Computer، أن المحتالين يقومون بإنشاء رسائل بريد إلكتروني مزورة تتظاهر بأنها إشعارات شراء صادرة مباشرة من آبل.

قد يهمّك أيضاً
مراحيض آبل مستوحاة من آيفون في مبنى تكلفته 5 مليارات دولار

مراحيض آبل مستوحاة من آيفون في مبنى تكلفته 5 مليارات دولار

أبل تطور آيفون القابل للطي وتوقعات بموعد طرحه

أبل تطور آيفون القابل للطي وتوقعات بموعد طرحه

تحذير مستخدمي آيفون

وجاء التحذير بعد أن شارك أحد المستخدمين رسالة بريد إلكتروني مشبوهة تحتوي على دفعة مزيفة عبر PayPal بقيمة 599 دولارا، مع رسالة تدعو المستلم للاتصال لمناقشة الرسوم.

الرسالة، التي بدت وكأنها مرسلة من عنوان بريد إلكتروني، كانت في الواقع دعوة تقويم iCloud مخادعة، إذ أُخفي النص الاحتيالي في حقل الملاحظات وأُرسلت إلى عنوان Microsoft 365 يتحكم به المحتالون.

وعند إنشاء مثل هذه الدعوة، ترسل آبل تلقائيا بريدا إلكترونيا من خوادمها الرسمية باسم مالك التقويم، وفي هذه الحالة أُرسلت الدعوة إلى حساب Microsoft 365 يُعتقد أنه قائمة بريدية، ثم أُعيد توجيه الرسالة إلى عدة مستلمين، على غرار حملات احتيال سابقة عبر PayPal.

وكان الهدف هو دفع الضحايا للاتصال برقم هاتف مزيف، حيث يُخبَرون أن حساباتهم قد اختُرقت، ثم يُحاول المحتالون خداعهم لتثبيت برمجيات خبيثة تتيح سرقة بيانات الدخول أو استنزاف الحسابات البنكية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد