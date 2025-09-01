التحقيق مع 416 متهمًا وإيقاف 138 في قضايا رشوة واستغلال نفوذ ولي العهد يستقبل نائب رئيس فلسطين تحطم مروحية عسكرية ومقتل طاقمها في باكستان الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوزبكستان وظائف شاغرة لدى شركة نت وركرس للخدمات انفجار مخزن ذخيرة في مصراتة الليبية يصيب 16 شخصًا طائرة هندية تنجو من كارثة محققة بعد اشتعال محركها السعودية تعزي وتتضامن مع أفغانستان في ضحايا الزلزال وظائف شاغرة في مجموعة الراشد تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على نجران وتبوك
تحطمت مروحية عسكرية تابعة للجيش الباكستاني اليوم، مما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من طيارين وثلاثة فنيين.
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن مروحية من طراز “ايم آي ـ 17″، كانت في طلعة تدريب روتينية في إقليم “جيلجيت بلتستان”، وسقطت إثر تعرضها لعطل فني أثناء الرحلة في منطقة “تشيلاس” بالإقليم.
وذكر البيان أن النيران اشتعلت في المروحية، حيث تم إخمادها، كما تم انتشال جثث الضحايا، وجمع حطام المروحية.