تحطم مروحية عسكرية ومقتل طاقمها في باكستان

الإثنين ١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٥٨ مساءً
تحطم مروحية عسكرية ومقتل طاقمها في باكستان
المواطن - فريق التحرير

تحطمت مروحية عسكرية تابعة للجيش الباكستاني اليوم، مما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من طيارين وثلاثة فنيين.

تحطم مروحية عسكرية

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن مروحية من طراز “ايم آي ـ 17″، كانت في طلعة تدريب روتينية في إقليم “جيلجيت بلتستان”، وسقطت إثر تعرضها لعطل فني أثناء الرحلة في منطقة “تشيلاس” بالإقليم.

وذكر البيان أن النيران اشتعلت في المروحية، حيث تم إخمادها، كما تم انتشال جثث الضحايا، وجمع حطام المروحية.

