بالشراكة مع "Meta"

تخريج أول دفعة من برنامج دبلوم الذكاء الاصطناعي في أكاديمية طويق

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٤ مساءً
تخريج أول دفعة من برنامج دبلوم الذكاء الاصطناعي في أكاديمية طويق
المواطن - فريق التحرير

احتفت أكاديمية طويق اليوم بتخريج دفعة جديدة من طلاب برنامج “دبلوم الذكاء الاصطناعي”، الذي أُقيم بالشراكة مع شركة “ميتا”، الأول من نوعه في المجال ضمن مساعي الأكاديمية لإعداد جيل وطني متمكن في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتزويدهم بالمهارات العلمية والمعرفية اللازمة لقيادة التحول الرقمي في المملكة.

وتضمّن البرنامج أكثر من 150 مشروعًا تطبيقيًا في العوالم الافتراضية والألعاب، من تطوير 22 طالبًا وطالبة بعد إتمامهم البرنامج التعليمي الذي امتد على مدار 9 أشهر، تخللها تطبيق عملي في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، والرؤية الحاسوبية، ومعالجة اللغة الطبيعية.

ومنح البرنامج الخريجين ما يزيد على 120 شهادة احترافية معتمدة من شركة “ميتا” العالمية، تعكس جاهزيتهم لسوق العمل والمساهمة في دعم مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية وفقًا لرؤية السعودية 2030.

وأكدت أكاديمية طويق أن هذه الشراكة النوعية مع “ميتا” تمثل خطوة محورية في تمكين الكفاءات الوطنية من مواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرةً إلى أن البرنامج يأتي امتدادًا لمسيرة الأكاديمية في إطلاق البرامج النوعية وتخريج الكفاءات المؤهلة في مختلف مجالات التقنية.

