تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود

تخريج 248 خريجًا من دورة أعمال الدفاع المدني التأهيلية للضباط الـ 54 بالرياض

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٥ مساءً
تخريج 248 خريجًا من دورة أعمال الدفاع المدني التأهيلية للضباط الـ 54 بالرياض
المواطن - واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، تخريج (248) خريجًا من دورة أعمال الدفاع المدني التأهيلية للضباط الـ (54)، من الجامعيين بمختلف التخصصات، وخريجي بكالوريوس العلوم الأمنية، وذلك بمقر المديرية العامة للدفاع المدني في مدينة الرياض.

فتح باب القبول والتسجيل على وظائف الدفاع المدني

جهود متواصلة للدفاع المدني في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة

وتلقى الخريجون خلال الدورة التدريبية عددًا من البرامج والتطبيقات الميدانية، التي تهدف إلى تطوير المهارات وتنمية القدرات، لتتواكب مع الإمكانات والتجهيزات الحديثة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني، وصقل معارفهم وخبراتهم العلمية والعملية في جميع المجالات.

