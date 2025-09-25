تخريج 248 خريجًا من دورة أعمال الدفاع المدني التأهيلية للضباط الـ 54 بالرياض

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، تخريج (248) خريجًا من دورة أعمال الدفاع المدني التأهيلية للضباط الـ (54)، من الجامعيين بمختلف التخصصات، وخريجي بكالوريوس العلوم الأمنية، وذلك بمقر المديرية العامة للدفاع المدني في مدينة الرياض.

وتلقى الخريجون خلال الدورة التدريبية عددًا من البرامج والتطبيقات الميدانية، التي تهدف إلى تطوير المهارات وتنمية القدرات، لتتواكب مع الإمكانات والتجهيزات الحديثة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني، وصقل معارفهم وخبراتهم العلمية والعملية في جميع المجالات.