Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تخصيص منطقة للصقور المنغولية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٥ مساءً
تخصيص منطقة للصقور المنغولية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 عن تخصيص منطقة للصقور المنغولية، للمرة الأولى في تاريخه، وهي الصقور التي تحظى بمكانة مرموقة لدى الصقارين في المملكة والمنطقة، لما تمتاز به من جودة عالية.

وتحتضن المنطقة نخبة السلالات من صقور دولة منغوليا شرق آسيا، ولا سيما الصقر الحر المنغولي المعروف بضخامة الحجم وطول الجناحين وقوة التحمُّل، إلى جانب تنوع ألوانه من الأبيض الفاتح حتى البني الداكن، وتمنح هذه الخصائص الصقر المنغولي أفضلية في هواية الصيد بالصقور، بفضل قدرته على تحمل الظروف القاسية والاستجابة السريعة للتدريب، مما يجعله من الأكثر طلبًا لدى الهواة والمحترفين.

قد يهمّك أيضاً
عروض توعوية وتثقيفية بجناح الداخلية في معرض الصقور

عروض توعوية وتثقيفية بجناح الداخلية في معرض الصقور

وزير الداخلية: معرض الصقور فعالية عالمية وضع أساسها ولي العهد

وزير الداخلية: معرض الصقور فعالية عالمية وضع أساسها ولي العهد

ويبرز الصقر المنغولي بوصفه رمزًا للقوة والفخر، ويفضَّل في مواسم الصيد الطويلة ذات الأجواء الباردة، وتمنحه هذه المزايا أفضلية لدى الصقارين في دول مجلس التعاون الخليجي، فيحقق أسعارًا قياسية.

وتتيح منطقة صقور منغوليا إمكانية التعرف على طرق تربية الصقور وتجهيزها للصيد، وخصائص هذه السلالة، وأساليب العناية والتدريب، وأبرز الاستخدامات في ميادين الصيد، في تجربة معرفية متكاملة لمحبي الصقارة.

يذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي ينظمه نادي الصقور السعودي في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات – مَلهم (شمال مدينة الرياض)، ويقام خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر المقبل، في حدثٍ هو الأكبر من نوعه في العالم، يجمع كلَّ من يهتم بموروث الصقارة والصيد وأنشطة الرحلات البرية في فعالية ثقافية اقتصادية ترفيهية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد