تخصيص منطقة للصقور المنغولية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

كشف معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 عن تخصيص منطقة للصقور المنغولية، للمرة الأولى في تاريخه، وهي الصقور التي تحظى بمكانة مرموقة لدى الصقارين في المملكة والمنطقة، لما تمتاز به من جودة عالية.

وتحتضن المنطقة نخبة السلالات من صقور دولة منغوليا شرق آسيا، ولا سيما الصقر الحر المنغولي المعروف بضخامة الحجم وطول الجناحين وقوة التحمُّل، إلى جانب تنوع ألوانه من الأبيض الفاتح حتى البني الداكن، وتمنح هذه الخصائص الصقر المنغولي أفضلية في هواية الصيد بالصقور، بفضل قدرته على تحمل الظروف القاسية والاستجابة السريعة للتدريب، مما يجعله من الأكثر طلبًا لدى الهواة والمحترفين.

ويبرز الصقر المنغولي بوصفه رمزًا للقوة والفخر، ويفضَّل في مواسم الصيد الطويلة ذات الأجواء الباردة، وتمنحه هذه المزايا أفضلية لدى الصقارين في دول مجلس التعاون الخليجي، فيحقق أسعارًا قياسية.

وتتيح منطقة صقور منغوليا إمكانية التعرف على طرق تربية الصقور وتجهيزها للصيد، وخصائص هذه السلالة، وأساليب العناية والتدريب، وأبرز الاستخدامات في ميادين الصيد، في تجربة معرفية متكاملة لمحبي الصقارة.

يذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي ينظمه نادي الصقور السعودي في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات – مَلهم (شمال مدينة الرياض)، ويقام خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر المقبل، في حدثٍ هو الأكبر من نوعه في العالم، يجمع كلَّ من يهتم بموروث الصقارة والصيد وأنشطة الرحلات البرية في فعالية ثقافية اقتصادية ترفيهية.