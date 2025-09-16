تداول توافق على طلب انتقال جاز العربية للخدمات إلى السوق الرئيسية

وافقت “تداول السعودية” بتاريخ 16 سبتمبر الحالي على طلب “شركة جاز العربية للخدمات” الانتقال من “نمو” – السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، برأس مال 158 مليون ريال، وبعدد أسهم 158 مليون سهم.

وذكرت “تداول” في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن أسهم الشركة سيستمر تداولها في السوق الموازية “نمو ” حتى انتهاء مدة نشر مستند الانتقال، ويجب على المصدر أن ينشر مستند الانتقال خلال ثلاثة جلسات تداول تلي إعلان صدور موافقة تداول السعودية على طلب الانتقال، وسيكون مستند الانتقال متاحاً للجمهور للمعاينة في المواقع الإلكترونية لشركة “جاز العربية للخدمات” و”تداول السعودية” والمستشار المالي لمدة عشرة جلسات تداول.

وسيتم إيقاف تداول أسهم المصدر ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء مدة نشر مستند الانتقال لمدة لا تزيد على 5 جلسات تداول، للبدء بإجراءات الانتقال.

وأشارت “تداول السعودية” إلى أنها ستعلن عن تاريخ الإيقاف وبدء إدراج أسهم المصدر في السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات، مؤكدة أنه يجب على المستثمرين تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها، والمعلومات المذكورة في مستند الانتقال. وفي حال تعذر فهم محتويات مستند الانتقال، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

كما يجب ألا يُنظر إلى موافقة “تداول السعودية” على طلب الانتقال على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم الشركة. حيث أن قرار الموافقة يعني أنه قد تم الالتزام من قِبل الشركة بجميع المتطلبات النظامية بحسب قواعد الإدراج.