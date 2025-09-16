Icon

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس Icon ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها Icon تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية Icon لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة Icon اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء Icon النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة Icon في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك Icon لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات Icon الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

تداول توافق على طلب انتقال جاز العربية للخدمات إلى السوق الرئيسية

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٥ صباحاً
تداول توافق على طلب انتقال جاز العربية للخدمات إلى السوق الرئيسية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وافقت “تداول السعودية” بتاريخ 16 سبتمبر الحالي على طلب “شركة جاز العربية للخدمات” الانتقال من “نمو” – السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، برأس مال 158 مليون ريال، وبعدد أسهم 158 مليون سهم.

وذكرت “تداول” في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن أسهم الشركة سيستمر تداولها في السوق الموازية “نمو ” حتى انتهاء مدة نشر مستند الانتقال، ويجب على المصدر أن ينشر مستند الانتقال خلال ثلاثة جلسات تداول تلي إعلان صدور موافقة تداول السعودية على طلب الانتقال، وسيكون مستند الانتقال متاحاً للجمهور للمعاينة في المواقع الإلكترونية لشركة “جاز العربية للخدمات” و”تداول السعودية” والمستشار المالي لمدة عشرة جلسات تداول.

قد يهمّك أيضاً
طرح أسهم العبيكان ومياه الجوف وجاز العربية في السوق الموازية

طرح أسهم العبيكان ومياه الجوف وجاز العربية في السوق الموازية

طرح 5% من أسهم جاز العربية 23 يناير

طرح 5% من أسهم جاز العربية 23 يناير

وسيتم إيقاف تداول أسهم المصدر ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء مدة نشر مستند الانتقال لمدة لا تزيد على 5 جلسات تداول، للبدء بإجراءات الانتقال.

وأشارت “تداول السعودية” إلى أنها ستعلن عن تاريخ الإيقاف وبدء إدراج أسهم المصدر في السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات، مؤكدة أنه يجب على المستثمرين تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها، والمعلومات المذكورة في مستند الانتقال. وفي حال تعذر فهم محتويات مستند الانتقال، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

كما يجب ألا يُنظر إلى موافقة “تداول السعودية” على طلب الانتقال على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم الشركة. حيث أن قرار الموافقة يعني أنه قد تم الالتزام من قِبل الشركة بجميع المتطلبات النظامية بحسب قواعد الإدراج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد