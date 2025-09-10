تدشين أحدث مضخات الإنسولين للأطفال بمستشفى جازان العام

دشَّن مستشفى جازان العام، ضمن خدمات مركز السكري والغدد الصماء، أحدث مضخات الإنسولين للأطفال، في خطوة تهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة لرفع جودة الرعاية الصحية، وتسهيل التحكم في مرض السكري، وتحسين نمط حياة المرضى.

وأوضح تجمع جازان الصحي، أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود المركز لتوفير رعاية طبية متقدمة ومتخصصة للأطفال المصابين بالسكري، وتعزيز مستوى الرعاية الصحية, مؤكدًا حرصه على تطوير الخدمات العلاجية والتقنية، بما يُسهم في دعم صحة الأطفال، وتحسين جودة حياتهم اليومية، وتوفير بيئة صحية آمنة ومتكاملة لجميع المرضى.