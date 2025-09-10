تدشين أحدث مضخات الإنسولين للأطفال بمستشفى جازان العام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح مشروعًا تعليميًا في المكلا السعودية تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي الأمن جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية ثعبان يلدغ طفلاً داخل حضانة السعودية تستضيف مؤتمر الرابطة الدولية للمدَّعين العامين السعودية ترحب بتوقيع اتفاق استئناف التعاون بين إيران والوكالة الذرية توضيح من التأمينات بشأن بيانات حاسبة التقاعد انطلاق برنامج تأهيل خبراء المستقبل في مجال الأمن السيبراني التجارة: استدعاء 18,036 مركبة جيلي إمجراند
دشَّن مستشفى جازان العام، ضمن خدمات مركز السكري والغدد الصماء، أحدث مضخات الإنسولين للأطفال، في خطوة تهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة لرفع جودة الرعاية الصحية، وتسهيل التحكم في مرض السكري، وتحسين نمط حياة المرضى.
وأوضح تجمع جازان الصحي، أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود المركز لتوفير رعاية طبية متقدمة ومتخصصة للأطفال المصابين بالسكري، وتعزيز مستوى الرعاية الصحية, مؤكدًا حرصه على تطوير الخدمات العلاجية والتقنية، بما يُسهم في دعم صحة الأطفال، وتحسين جودة حياتهم اليومية، وتوفير بيئة صحية آمنة ومتكاملة لجميع المرضى.