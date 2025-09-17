Icon

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس Icon ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها Icon تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية Icon لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة Icon اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء Icon النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة Icon في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك Icon لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات Icon الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يمتد المشروع على مساحة إجمالية تتجاوز 8 آلاف متر

تدشين السوق الحرة في مطار الملك عبدالعزيز بأكثر من 500 علامة تجارية عالمية

الأربعاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٣ مساءً
تدشين السوق الحرة في مطار الملك عبدالعزيز بأكثر من 500 علامة تجارية عالمية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

دشَّنت شركة مطارات جدة, اليوم، مشروع السوق الحرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي شركة جي إيه إتش العربية الدولية للأسواق الحرة، وهو تحالف مشترك يضم كلًا من شركة جبر هاينمان الألمانية، ومجموعة أسترا السعودية، والأسواق الحرة الأردنية، التي تجمع بين الخبرات العالمية المتخصصة والحضور الإقليمي والمحلي.

ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تتجاوز 8 آلاف متر مربع موزعة بين الصالة (1) والصالة الشمالية، وتحتضن قرابة 500 علامة تجارية عالمية عبر ما يزيد عن 35 متجرًا ومعرضًا، الأمر الذي يجعلها وجهة تسوق رائدة على مستوى مطارات المملكة.

قد يهمّك أيضاً
افتتاح أول متجر للسوق الحرة في مطارات المملكة

افتتاح أول متجر للسوق الحرة في مطارات المملكة

خيارات تسوق استثنائية

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن جوهر، أن مشروع السوق الحرة الجديد يستهدف خيارات تسوق استثنائية, وتعزيز الخدمات المتوفرة للمسافرين في المطار، التي من شأنها أن تُسهم في زيادة الإيرادات، وتنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص استثمارية جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين, وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب والفتيات السعوديات لمواكبة برنامج الطيران المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.

من جهتها أكدت شركة جي إيه إتش العربية الدولية للأسواق الحرة الالتزام بتقديم تجربة تسوق تعكس تفرّد مطار الملك عبدالعزيز الدولي من خلال تحقيق التوازن المثالي بين المعايير العالمية والثقافة المحلية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد