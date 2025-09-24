سماء الأحساء تزدان بالألعاب النارية احتفاءً باليوم الوطني طرح 3 فرص استثمارية لزراعة الشتلات والأشجار المثمرة في منطقة مكة المكرمة تراجع أسعار الذهب بعد تسجيلها أعلى مستوى في الجلسة السابقة الصندوق العقاري يُودع مليارًا و36 مليون ريال في حسابات مستفيدي الدعم السكني أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة حتى المساء مواعيد صرف المعاشات لما تبقى من عام 2025 ارتفاع أسعار النفط اليوم إلغاء رحلة من كل 10 رحلات اليوم في مطار بروكسل مسيرات القوات البحرية تجوب شواطئ الجبيل بمناسبة اليوم الوطني توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على عدة مناطق
تراجعت أسعار الذهب اليوم، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا مرتفعًا في الجلسة السابقة، بينما تأثرت الأسواق بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول الحذرة بشأن تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.3%) ليصل إلى (3753.22) دولارًا للأوقية، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.8%) لتصل إلى (3785.90) دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (0.7%) إلى (43.72) دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين (0.2%) إلى (1475.78) دولارًا، ونزل البلاديوم (0.1%) مسجلًا (1218.54) دولارًا.