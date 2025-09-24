Icon

تراجع أسعار الذهب بعد تسجيلها أعلى مستوى في الجلسة السابقة

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٠ صباحاً
تراجع أسعار الذهب بعد تسجيلها أعلى مستوى في الجلسة السابقة
المواطن - واس

تراجعت أسعار الذهب اليوم، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا مرتفعًا في الجلسة السابقة، بينما تأثرت الأسواق بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول الحذرة بشأن تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.3%) ليصل إلى (3753.22) دولارًا للأوقية، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.8%) لتصل إلى (3785.90) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (0.7%) إلى (43.72) دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين (0.2%) إلى (1475.78) دولارًا، ونزل البلاديوم (0.1%) مسجلًا (1218.54) دولارًا.

