تراجع أسعار النفط وسط زيادة الإمدادات

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم، وسط مخاوف من انخفاض الطلب في الولايات المتحدة وزيادة الإمدادات العالمية.

وسجلت العقود الآجلة لخام (برنت) انخفاضًا بمقدار (30) سنتًا، ما نسبته (0.45%)، لتستقر عند (66.07) دولارًا للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (0.5%)، ما يعادل (31) سنتًا، مسجلةً (62.06) دولارًا للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد شهدا تراجعًا في جلسة التداول السابقة، وخسر خام برنت (1.7%)، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة (2%).