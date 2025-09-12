تراجع أسعار النفط وسط زيادة الإمدادات

Icon

الجمعة ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٠ صباحاً
المواطن - واس

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم، وسط مخاوف من انخفاض الطلب في الولايات المتحدة وزيادة الإمدادات العالمية.

وسجلت العقود الآجلة لخام (برنت) انخفاضًا بمقدار (30) سنتًا، ما نسبته (0.45%)، لتستقر عند (66.07) دولارًا للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (0.5%)، ما يعادل (31) سنتًا، مسجلةً (62.06) دولارًا للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد شهدا تراجعًا في جلسة التداول السابقة، وخسر خام برنت (1.7%)، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة (2%).

