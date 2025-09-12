تراجع أسعار النفط وسط زيادة الإمدادات

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة استقرار أسعار الذهب اليوم وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض
تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم، وسط مخاوف من انخفاض الطلب في الولايات المتحدة وزيادة الإمدادات العالمية.
وسجلت العقود الآجلة لخام (برنت) انخفاضًا بمقدار (30) سنتًا، ما نسبته (0.45%)، لتستقر عند (66.07) دولارًا للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (0.5%)، ما يعادل (31) سنتًا، مسجلةً (62.06) دولارًا للبرميل.
وكان الخامان القياسيان قد شهدا تراجعًا في جلسة التداول السابقة، وخسر خام برنت (1.7%)، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة (2%).