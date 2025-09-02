ترامب: إسرائيل تخسر نفوذها في الكونجرس

المرور: 5 شروط لقيادة المركبة في السعودية برخصة دولية أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى وظائف إدارية شاغرة لدى STC وظائف شاغرة في وزارة الطاقة الجامعة الإسلامية تفتح باب استقبال الأبحاث العلمية كارثة في السودان.. مصرع ألف شخص في انزلاق أرضي شاعر الراية يعود في موسمه الرابع عبر شاشة السعودية أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق المرور: احذروا المراوغة بين المركبات التأمينات: اكتمال صرف معاشات سبتمبر بقيمة 12 مليار ريال
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن استمرار الحرب في غزة يضر بصورة إسرائيل، مشيراً إلى أن إسرائيل قد تنتصر في الحرب لكنها ستخسر علاقاتها دولياً.
وأضاف دونالد ترامب، أن إسرائيل تخسر نفوذها، خاصة في الكونجرس، بسبب الحرب، وفي حديثه لموقع “ديلي كولر”، صرح الرئيس الأميركي بأن جماعة الضغط الإسرائيلية تضررت كثيراً.
وأبدى ترامب في مقابلة جديدة، دهشته من التغيرات التي طرأت على مكانة إسرائيل في السياسة الأميركية، مشيراً إلى أن نفوذ اللوبي الإسرائيلي لم يعد كما كان في الماضي، وأن الدعم الشعبي، خصوصاً بين الجمهوريين الشباب، يشهد تراجعاً واضحاً.
جاءت تصريحات ترامب تعليقاً على استطلاع أجراه مركز “بيو” للأبحاث في شهر مارس الماضي، كشف أن 53% من الأميركيين لديهم نظرة سلبية تجاه إسرائيل، مقارنة بـ42% في عام 2022.
كما أظهر الاستطلاع أن نصف الجمهوريين تحت سن الخمسين يتبنون موقفاً غير إيجابي تجاه إسرائيل، وهو ارتفاع لافت عن 35% فقط قبل ثلاث سنوات.