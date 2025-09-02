ترامب: إسرائيل تخسر نفوذها في الكونجرس

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن استمرار الحرب في غزة يضر بصورة إسرائيل، مشيراً إلى أن إسرائيل قد تنتصر في الحرب لكنها ستخسر علاقاتها دولياً.

إسرائيل تخسر نفوذها في الكونجرس

وأضاف دونالد ترامب، أن إسرائيل تخسر نفوذها، خاصة في الكونجرس، بسبب الحرب، وفي حديثه لموقع “ديلي كولر”، صرح الرئيس الأميركي بأن جماعة الضغط الإسرائيلية تضررت كثيراً.

وأبدى ترامب في مقابلة جديدة، دهشته من التغيرات التي طرأت على مكانة إسرائيل في السياسة الأميركية، مشيراً إلى أن نفوذ اللوبي الإسرائيلي لم يعد كما كان في الماضي، وأن الدعم الشعبي، خصوصاً بين الجمهوريين الشباب، يشهد تراجعاً واضحاً.

نظرة سلبية تجاه إسرائيل

جاءت تصريحات ترامب تعليقاً على استطلاع أجراه مركز “بيو” للأبحاث في شهر مارس الماضي، كشف أن 53% من الأميركيين لديهم نظرة سلبية تجاه إسرائيل، مقارنة بـ42% في عام 2022.

كما أظهر الاستطلاع أن نصف الجمهوريين تحت سن الخمسين يتبنون موقفاً غير إيجابي تجاه إسرائيل، وهو ارتفاع لافت عن 35% فقط قبل ثلاث سنوات.