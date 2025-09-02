Icon

المرور: 5 شروط لقيادة المركبة في السعودية برخصة دولية Icon أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى Icon وظائف إدارية شاغرة لدى STC Icon وظائف شاغرة في وزارة الطاقة Icon الجامعة الإسلامية تفتح باب استقبال الأبحاث العلمية Icon كارثة في السودان.. مصرع ألف شخص في انزلاق أرضي Icon شاعر الراية يعود في موسمه الرابع عبر شاشة السعودية Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق Icon المرور: احذروا المراوغة بين المركبات Icon التأمينات: اكتمال صرف معاشات سبتمبر بقيمة 12 مليار ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أكد أن استمرار حرب غزة يضر بصورتها

ترامب: إسرائيل تخسر نفوذها في الكونجرس

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٢ صباحاً
ترامب: إسرائيل تخسر نفوذها في الكونجرس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن استمرار الحرب في غزة يضر بصورة إسرائيل، مشيراً إلى أن إسرائيل قد تنتصر في الحرب لكنها ستخسر علاقاتها دولياً.

إسرائيل تخسر نفوذها في الكونجرس

وأضاف دونالد ترامب، أن إسرائيل تخسر نفوذها، خاصة في الكونجرس، بسبب الحرب، وفي حديثه لموقع “ديلي كولر”، صرح الرئيس الأميركي بأن جماعة الضغط الإسرائيلية تضررت كثيراً.

قد يهمّك أيضاً
ترامب يتهم جوجل بتزييف نتائج البحث والتحيز لمنافسته

ترامب يتهم جوجل بتزييف نتائج البحث والتحيز لمنافسته

دونالد ترامب يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

دونالد ترامب يعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

وأبدى ترامب في مقابلة جديدة، دهشته من التغيرات التي طرأت على مكانة إسرائيل في السياسة الأميركية، مشيراً إلى أن نفوذ اللوبي الإسرائيلي لم يعد كما كان في الماضي، وأن الدعم الشعبي، خصوصاً بين الجمهوريين الشباب، يشهد تراجعاً واضحاً.

نظرة سلبية تجاه إسرائيل

جاءت تصريحات ترامب تعليقاً على استطلاع أجراه مركز “بيو” للأبحاث في شهر مارس الماضي، كشف أن 53% من الأميركيين لديهم نظرة سلبية تجاه إسرائيل، مقارنة بـ42% في عام 2022.

كما أظهر الاستطلاع أن نصف الجمهوريين تحت سن الخمسين يتبنون موقفاً غير إيجابي تجاه إسرائيل، وهو ارتفاع لافت عن 35% فقط قبل ثلاث سنوات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب يدحض شائعات موته بلعب الغولف
العالم

ترامب يدحض شائعات موته بلعب الغولف

العالم
صورة غامضة لـ ترامب تثير الجدل.. العالم سوف يفهم قريبًا
العالم

صورة غامضة لـ ترامب تثير الجدل.. العالم...

العالم