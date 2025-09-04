ترامب: بوتين وزيلينسكي غير مستعدين حالياً للتفاوض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليسا مستعدين بعد لإجراء مفاوضات مباشرة.

في سياق متصل، أبدى ترامب في مقابلة مع قناة سي بي إس، تفاؤله بحدوث اختراق، قائلاً: “شيئاً ما سيحدث، وأعتقد أننا سنتمكن من تصحيح كل شيء فيما يخص الحرب الأوكرانية”.

وأضاف ترامب “أراقب عن كثب كيفية تعامل بوتين وزيلينسكي مع المفاوضات، وسأواصل الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا”.

وكان ترامب قد صرّح أمس بأنه يخطط لإجراء محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا خلال الأيام القادمة، بعد فشل قمته في ألاسكا مع بوتين في أغسطس الماضي في تحقيق انفراجة، وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترمب من المتوقع أن يتحدث هاتفياً، اليوم، مع زيلينسكي.

بدورها، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي بفلاديفوستوك شرق روسيا، أن بلادها ترفض مناقشة أي تدخل أجنبي في أوكرانيا أيّاً كان شكله.

وقالت زاخاروفا: “روسيا ليست لديها أي نية لمناقشة تدخل أجنبي في أوكرانيا، وأيّاً كانت صيغته، فإنه غير مقبول بتاتاً وسيقوّض أي شكل من أشكال الأمن”.