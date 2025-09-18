Icon

قال إنه سينهي حرب غزة

ترامب خلال لقائه ستارمر في لندن: بوتين خذلني

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٢ مساءً
ترامب خلال لقائه ستارمر في لندن: بوتين خذلني
المواطن - فريق التحرير

أكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في مؤتمر صحافي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، على قوة العلاقة البريطانية الأميركية.

وفي الملف الأوكراني، أعلن ترامب في المؤتمر الصحافي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خذله بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا.

وحول الشرق الأوسط، قال الرئيس الأميركي إن “الوضع بين إسرائيل وغزة معقد لكننا سننهي هذه الحرب”.

بوتين خذلني

وأعلن ستارمر أن “الأمن أساس العلاقة البريطانية الأميركية”. ومن جانبه، أعلن ترامب أن “العلاقة الأميركية البريطانية لا مثيل لها في العالم”.

وذكر رئيس الوزراء البريطاني أنه ناقش مع ترامب “سبل زيادة الدعم الدفاعي لأوكرانيا”.

واجتمع ستارمر مع ترامب في محادثات تركز على الشؤون العالمية بدلاً من القضايا السياسية الداخلية، وذلك في ثاني زيارة للبلاد والتي تعد أمراً غير مسبوق لرئيس أميركي.

استقبال رسمي واحتفالات

وبعد يوم حافل بالمراسم الرسمية والاحتفالات التي استقل فيها ترامب عربة ملكية برفقة ملك بريطانيا الملك تشارلز، وشارك في مأدبة رسمية، سيحتفل ترامب وستارمر بإزاحة الستار عن حزمة استثمارية أميركية في بريطانيا تبلغ قيمتها 150 مليار جنيه إسترليني (205 مليارات دولار).

وستضفي هذه الصفقات التي تتناول مجالات مثل التكنولوجيا والطاقة وعلوم الحياة، زخماً جديداً على ما يعرف بـ”العلاقة الخاصة” بين البلدين، وهي العلاقة التي حرص ستارمر على تعزيزها منذ تولي ترامب منصبه في يناير .

تحدث ترامب إلى جانب الملك تشارلز في قلعة وندسور، وهي أقدم وأكبر قلعة مأهولة في العالم، واصفاً زيارته بأنها “حقاً واحدة من أرفع التكريمات في حياتي”.

ويأمل ستارمر أن يستمر هذا الشعور الإيجابي، اليوم الخميس، وأن يمنع الرئيس الأميركي من الخوض في مواضيع أكثر حساسية مثل قوانين السلامة على الإنترنت في بريطانيا وموقفها من إسرائيل.

وسيحول ستارمر التركيز على الشؤون الخارجية عندما يستضيف ترامب في مقر إقامته الريفي في تشيكرز، على أمل إقناع الرئيس الأميركي باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه روسيا بسبب غزوها الشامل لأوكرانيا.

حرب غزة

وفيما يتعلق بإسرائيل، يواجه رئيس الوزراء البريطاني ضغوطاً لمناقشة موضوع الهجوم على غزة مع ترامب، الذي عبر عن استيائه بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية ضد قادة حركة حماس في قطر، لكنه كان بشكل عام داعماً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وانتقد ترامب بعض الدول الأوروبية على خلفية قرارها الاعتراف بدولة فلسطينية، واصفاً ذلك بأنه “مكافأة لحماس”، ومع ذلك قال للصحافيين إنه لا يمانع في أن “يتخذ ستارمر موقفاً”.

وقالت إيفي أسبينال مديرة مؤسسة “مجموعة السياسة الخارجية البريطانية” للأبحاث “من المرجح أن تشكل هاتان المنطقتان الجيوسياسيتان نقطتي خلاف في المحادثات. ستكون هناك لحظات محرجة خلال تلك المحادثات”.

