استعراض ضخم لحرس الشرف وعربات تجرها خيول

ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٦ صباحاً
ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية
المواطن - فريق التحرير

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الثلاثاء، زيارة تاريخية ثانية إلى المملكة المتحدة، تلبية لدعوة من الملك تشارلز الثالث، ورافقته زوجته ميلانيا في الرحلة وهبطت طائرته الرئاسية “إير فورس وان” في مطار ستانستيد بلندن، حيث استقبله حرس الشرف قبل أن يستقلا مروحية إلى مقر إقامة السفير الأمريكي في لندن.

استقبال تاريخي لرئيس أمريكي

وتستضيف بريطانيا، ترامب في زيارة غير مسبوقة لرئيس أمريكي، حيث يتضمن جدول الزيارة استقبالا حافلا، واستعراضا ضخما لحرس الشرف، وموكبا لعربات تجرها الخيول عبر أرجاء قلعة وندسور، واستعراضا جويا، ومأدبة رسمية. ويشارك في هذه الاحتفالات الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، بالإضافة إلى الأمير ويليام وزوجته كاثرين.

لقاء كير ستارمر

ومن المقرر أن يلتقي ترامب الخميس في مقر إقامته الريفي في تشيكرز، على بعد 70 كيلومترا من لندن، برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لبحث قضايا سياسية واقتصادية. تتركز المحادثات على اتفاق التعرفات الجمركية، حيث قال ترامب إن البريطانيين “يريدون تحسين الاتفاق قليلا، وسنناقش الأمر”.

في سياق متصل، شهدت العاصمة البريطانية، لندن، الأربعاء، مظاهرات حاشدة احتجاجًا على الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الأمريكي ترامب إلى المملكة المتحدة وهي الثانية من نوعها بعد زيارته عام 2019.

احتجاجات شعبية منددة

ووفقا لوكالة نوفوستي، بدأ المتظاهرون بالتجمع في شارع بورتلاند بليس، قرب مقر هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قبل أن تنطلق مسيرة جماهيرية باتجاه ساحة البرلمان، حيث من المقرر إقامة مهرجان خطابي.

وتأتي هذه التحركات بدعوة من تحالف “أوقفوا ترامب” (Stop Trump)، الذي تعهد مسبقًا بتنظيم أكبر احتجاج منذ سنوات، متجاوزًا في حجمه وتعدد شعاراته حتى الاحتجاجات اليمينية السابقة.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتبت عليها عبارات مناهضة لترامب، منها، أطيحوا بترامب، لا للعنصرية، لا لترامب، أوقفوا قنابل ترامب النووية في إشارة إلى تقارير عن نية الولايات المتحدة نشر أسلحة نووية في الأراضي البريطانية، لنوقف الإبادة في غزة.

وحمل المتظاهرون رسوم كاريكاتورية ساخرة تصور ترامب كطفل غاضب، وتذكيرات بصلاته المثيرة للجدل بالممول جيفري إبستين، المتهم سابقا باستغلال قاصرين جنسيا، بينما رافقت المسيرة فرق موسيقية تعزف على الطبول، ما أضفى طابعا احتفاليا على الحراك الاحتجاجي.

وفي بيان صادر اليوم، انتقد منظمو التظاهرة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قائلين: “إن ستارمر يبيع بريطانيا مقابل صفقة تكنولوجية تخدم مصالح الشركات الكبرى، دون معالجة القضايا الجوهرية التي تهم المواطنين”.

    

