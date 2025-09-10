Icon

ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٤ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء وفاة الناشط المحافظ تشارلي كيرك متأثرا بجراحه إثر إطلاق النار عليه خلال فعالية في ولاية يوتا.

وكتب ترامب على موقع “تروث سوشيال”: “لقد توفي تشارلي كيرك العظيم، الأسطوري”.

وأضاف: “لم يفهم أحد أو يمتلك قلب الشباب في الولايات المتحدة أكثر من تشارلي. كان محبوبا ومحط إعجاب الجميع، وخاصة أنا، والآن رحل عنا”.

إطلاق نار

وتعرض كيرك، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنظمة الشباب المحافظة “تيرنينغ بوينت يو إس إيه”، لإطلاق نار، الأربعاء، خلال فعالية في جامعة يوتا فالي، وفقا لما أعلنته المنظمة.

وكان كيرك يتحدث في مناظرة استضافتها منظمته السياسية غير الربحية، وقد قوبلت الفعالية بتباين في الآراء داخل الحرم الجامعي.

وحصلت عريضة إلكترونية تطالب إدارة الجامعة بمنع كيرك من الحضور على نحو ألف توقيع.

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم اعتقال منفذ العملية وهو ليس طالبًا، مشيرة إلى أن كيرك كان يتحدث أمام حشد كبير عندما تم تعرض لإطلاق نار.

