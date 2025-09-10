خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة استقرار أسعار الذهب اليوم وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض ضبط أكثر من 14 مليون قرص إمفيتامين منقولة من لبنان لإحدى الدول عبر ميناء جدة وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء وفاة الناشط المحافظ تشارلي كيرك متأثرا بجراحه إثر إطلاق النار عليه خلال فعالية في ولاية يوتا.
وكتب ترامب على موقع “تروث سوشيال”: “لقد توفي تشارلي كيرك العظيم، الأسطوري”.
وأضاف: “لم يفهم أحد أو يمتلك قلب الشباب في الولايات المتحدة أكثر من تشارلي. كان محبوبا ومحط إعجاب الجميع، وخاصة أنا، والآن رحل عنا”.
وتعرض كيرك، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنظمة الشباب المحافظة “تيرنينغ بوينت يو إس إيه”، لإطلاق نار، الأربعاء، خلال فعالية في جامعة يوتا فالي، وفقا لما أعلنته المنظمة.
وكان كيرك يتحدث في مناظرة استضافتها منظمته السياسية غير الربحية، وقد قوبلت الفعالية بتباين في الآراء داخل الحرم الجامعي.
وحصلت عريضة إلكترونية تطالب إدارة الجامعة بمنع كيرك من الحضور على نحو ألف توقيع.
وذكرت تقارير إعلامية أنه تم اعتقال منفذ العملية وهو ليس طالبًا، مشيرة إلى أن كيرك كان يتحدث أمام حشد كبير عندما تم تعرض لإطلاق نار.