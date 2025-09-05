Icon

الجمعة ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٠ مساءً
ترامب يخفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية إلى 15%
المواطن - فريق التحرير

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا خفّض بموجبه الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية إلى (15%)؛ وذلك تنفيذًا لاتفاقية تجارية أبرمتها واشنطن مع طوكيو.

وبموجب الأمر التنفيذي ستُفرض على السيارات اليابانية رسوم جمركية نسبتها (15%) بدلًا من (27,5%) حاليًا، كما سيُحدّد سقف الرسوم الجمركية الأمريكية على العديد من السلع اليابانية الأخرى بنسبة (15%).

وستدخل هذه النسب الجديدة حيّز التنفيذ في غضون سبعة أيام من نشر القرار في الجريدة الرسمية الأمريكية.

