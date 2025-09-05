4 نصائح طبية مهمة للوقاية من سرطان المعدة وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 62 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس البرتغال في ضحايا القطار ترامب يخفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية إلى 15% حادث وميض لحظي في مطعم بالعرضيات والدفاع المدني يباشر أم القرى تنشر نص تعديل نظام المرور.. ترحيل السائقين الأجانب في هذه الحالة عملية نوعية تحبط تهريب 165 قرص محظور في جازان موجات واي فاي لقياس معدل ضربات القلب بالمنزل رياح نشطة بسرعة 49 كم / ساعة على جدة ورابغ فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية البوسنة والهرسك
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا خفّض بموجبه الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية إلى (15%)؛ وذلك تنفيذًا لاتفاقية تجارية أبرمتها واشنطن مع طوكيو.
وبموجب الأمر التنفيذي ستُفرض على السيارات اليابانية رسوم جمركية نسبتها (15%) بدلًا من (27,5%) حاليًا، كما سيُحدّد سقف الرسوم الجمركية الأمريكية على العديد من السلع اليابانية الأخرى بنسبة (15%).
وستدخل هذه النسب الجديدة حيّز التنفيذ في غضون سبعة أيام من نشر القرار في الجريدة الرسمية الأمريكية.