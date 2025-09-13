ترامب يطالب الناتو بفرض رسوم على الصين

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى فرض رسوم جمركية تتراوح بين 50 إلى 100% ضد الصين، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي دورًا رئيسًا في إنهاء الصراع في أوكرانيا.

رسوم على الصين

وكتب ترامب على منصة “تروث سوشيال”: “أعتقد أن فرض الناتو، كمجموعة، رسوما جمركية تتراوح بين 50% و100% على البضائع القادمة من الصين، سيسهم كثيرًا في إنهاء هذه الحرب المميتة والغبية”.

وأبدى ترامب استعداده لفرض عقوبات على روسيا، عندما توافق جميع دول “الناتو” على وقف شراء النفط الروسي، قائلاً: “مستعد لفرض عقوبات كبيرة على روسيا عندما تتفق جميع دول الناتو، وتبدأ بتنفيذ الأمر نفسه، وعندما تتوقف جميع دول الناتو عن شراء النفط من روسيا”.

هذه الحرب ليست حربي

كما جدد الرئيس الأمريكي التأكيد على أن هذه الحرب لما كانت ستندلع لو كان في سدة الرئاسة. قائلا: “هذه ليست حربي.. إنها حرب بايدن وزيلينسكي.. أنا هنا فقط للمساعدة في إيقافها، وإنقاذ آلاف الأرواح الروسية والأوكرانية”.