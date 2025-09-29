Icon

المرور يحذّر: تجاهل الفحص الفني الدوري يُعد مخالفة مرورية Icon وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر Icon وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 5 مدن Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة روشن Icon وظائف إدارية شاغرة في مجموعة التركي Icon وظائف شاغرة بفروع وزارة الطاقة في 8 مدن Icon وظائف شاغرة لدى شركة مطارات الدمام Icon وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة Icon وظائف شاغرة بـ شركة سيف للخدمات الأمنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

ترامب يعلن رئاسته لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة ونتنياهو يوافق

الإثنين ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٧ مساءً
ترامب يعلن رئاسته لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة ونتنياهو يوافق
المواطن - فريق التحرير

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، في مؤتمر صحافي مشترك بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، “أننا قريبون جدا” من اتفاق بشأن غزة.

وذكر ترامب أنه سيكون رئيسا لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة.

لجنة إدارة غزة

وأوضح الرئيس الأميركي أن خطة واشنطن للسلام في غزة تشمل انسحابا على مراحل للجيش الإسرائيلي من القطاع المدمر.

وصرح للصحافيين في البيت الأبيض: “عبر العمل مع السلطة الانتقالية الجديدة في غزة، سيوافق جميع الأطراف على جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل”.

وأكد ترامب أن نتنياهو وافق على خطته لإنهاء الحرب في غزة، معرباً عن أمله بأن توافق حماس عليها.

وتابع الرئيس الأميركي: “آمل أن ننجز اتفاق سلام، وإذا رفضت حماس الاتفاق، وهو دائما أمر ممكن، فستكون الوحيدة. جميع الباقين وافقوا على الاتفاق، لكن لدي شعور بأننا سنتلقى ردا إيجابيا”.

وأكد ترامب أن الكثير من الفلسطينيين يريدون العيش بسلام، وشكر الدول العربية والإسلامية على المساهمة بتطوير المقترح حول غزة.

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه “واثق جدا” بالتوصل لاتفاق بشأن غزة، وذلك لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، لإجراء محادثات على صلة بالخطة الأميركية، لإنهاء الحرب في القطاع المدمر.

ولدى سؤاله هل سيتحقق السلام في غزة، قال ترامب “أنا واثق جدا”. وأشار أيضا إلى أنه “واثق جدا”، ردا على سؤال حول ما إذا خطّته المؤلفة من 21 بندا نالت موافقة كل الأطراف.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد