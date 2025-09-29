ترامب يعلن رئاسته لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة ونتنياهو يوافق

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، في مؤتمر صحافي مشترك بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، “أننا قريبون جدا” من اتفاق بشأن غزة.

وذكر ترامب أنه سيكون رئيسا لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة.

لجنة إدارة غزة

وأوضح الرئيس الأميركي أن خطة واشنطن للسلام في غزة تشمل انسحابا على مراحل للجيش الإسرائيلي من القطاع المدمر.

وصرح للصحافيين في البيت الأبيض: “عبر العمل مع السلطة الانتقالية الجديدة في غزة، سيوافق جميع الأطراف على جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل”.

وأكد ترامب أن نتنياهو وافق على خطته لإنهاء الحرب في غزة، معرباً عن أمله بأن توافق حماس عليها.

وتابع الرئيس الأميركي: “آمل أن ننجز اتفاق سلام، وإذا رفضت حماس الاتفاق، وهو دائما أمر ممكن، فستكون الوحيدة. جميع الباقين وافقوا على الاتفاق، لكن لدي شعور بأننا سنتلقى ردا إيجابيا”.

وأكد ترامب أن الكثير من الفلسطينيين يريدون العيش بسلام، وشكر الدول العربية والإسلامية على المساهمة بتطوير المقترح حول غزة.

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه “واثق جدا” بالتوصل لاتفاق بشأن غزة، وذلك لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، لإجراء محادثات على صلة بالخطة الأميركية، لإنهاء الحرب في القطاع المدمر.

ولدى سؤاله هل سيتحقق السلام في غزة، قال ترامب “أنا واثق جدا”. وأشار أيضا إلى أنه “واثق جدا”، ردا على سؤال حول ما إذا خطّته المؤلفة من 21 بندا نالت موافقة كل الأطراف.